E stari, imaš euro?

Dugo prije toga nisam bio u situaciji da me netko žicari na ulici. Ne na način "Pomozite k'o Boga vas molim" pa daš koliko možeš, nego baš tražeći konkretan iznos. Ako se dobro sjećam, posljednji put kad mi je netko prišao s tom namjerom još je kuna bila u opticaju. Jedna kuna.