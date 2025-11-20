Ministar gospodarstva
Šušnjar brani mjere ograničavanja cijena. Ivanov: "To je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u četvrtak je rekao kako je intencija najnovije odluke Vlade kojom se proširuje popis proizvoda s ograničenom cijenom za 30, na ukupno 100 proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo vrlo jasna, a to je zaštititi najranjivije skupine građana od inflatornih pritisaka, kako bi si što lakše mogli osigurati najbitnije svakodnevne potrepštine.
Također, vodilo se računa o predstojećim blagdanima, da se osigura da ta blagdanska i potrošačka košarica bude što priuštivija za građane, pogotovo u predstojeće blagdansko vrijeme, kazao je.
Šušnjar je u izjavi nakon sjednice Vlade rekao i kako može razumjeti i neke stavove sveučilišnih profesora, novinskih urednika, politike i ostalih koji imaju iznadprosječna primanja vezano uz ovu mjeru. "Njima je lako ismijavati mjere i gledati ih na određeni način", rekao je, napominjući kako te mjere možda nisu idealne, ali je jasna njihova intencija, a to je zaštita najranjivijih skupina.
Znači, istaknuo je, ne onih koji imaju priliku kupovati skuplje proizvode i čak oblikovati javno mnijenje, nego je primarni zadatak zaštititi najranjivije skupine, umirovljenike, radnike i druge koji svaki dan pune tu svoju košaricu i nije im možda razina primanja kao ovih koji nastoje ismijati odluku o zaštićenim cijenama.
"Dok ne dobijemo registar stanovništva sredinom sljedeće godine, ovo je jedini način kako možemo pomoći našim najugroženijim, najranjivijim skupinama i to će biti i ostati prioritet ove Vlade", kazao je.
Naplaćeno oko pola milijuna eura kazni
Novinari su Šušnjara pitali koliko je kazni Državni inspektorat od veljače naplatio kazni u nadzoru provedbe mjere, na što je izjavio kako je do sada naplaćeno oko 500 tisuća eura kazni. Određeni postupci su završili optužnim prijedlozima i vode se pred prekršajnim sudom, naveo je. Još jednom je apelirao na sve sudionike u trgovini da imaju razumijevanja za najugroženije skupine građana napominjući kako će Državni inspektorat i Vlada aktivno pratiti provođenje ove odluke te će znati pravovremeno reagirati i moderirati ovu odluku.
Predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever je kazao kako je veliki dio građana osuđen na to da ide na police tražiti ono što je pod zaštićenom cijenom. Dobili su, kako je naveo, i povratne signale da se doista dio tih proizvoda ne može naći u nekvim razdobljima dana te očekuje kako će i Državni inspektorat u tom dijelu odraditi snažnije svoj dio posla.
Podsjetimo, Vlada je danas donijela odluku kojom se proširuje popis proizvoda s ograničenim cijenama na ukupno 100 proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo.
Novom odlukom obuhvaćeno je 30 proizvoda i kategorija proizvoda više nego dosad, za koji su trgovci dužni ograničiti cijenu u svojom asortimanu. Za njih trgovci su dužni osigurati najmanje jedan artikl iz kategorije po ograničenoj cijeni i odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl iz svake kategorije. Za postojeće proizvode i kategorije proizvoda na listi onih s ograničenim cijenama predlaže se zadržati istu razinu najviših maloprodajnih cijena uvažavajući stanje i uvjete na tržištu.
Ivanov: Mjera ograničavanja cijena je izgubila svrhu
Profesorica sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Marijana Ivanov u četvrtak ujutro je izjavila kako je protivnik mjera ograničavanja cijena, kako se radi o političkoj odluci te da je ta mjera generalno izgubila svrhu. Kazala je kako je protivnik mjere ograničavanja cijena osim kao nekakve privremene mjere koja se donosi u trenutku kada je prisutan "veliki šok".
Ta mjera je imala svoje vrijeme kada je mogla biti socijalna, kad smo imali šokove rasta cijena i onda je država morala nešto napraviti i ja sam to podržala, kazala je.
"Velikog šoka sada nema. Ograničenja cijena su za mene krajnja besmislica, to je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze", rekla je Ivanov odgovarajući na pitanja novinara na marginama 5. konferencije o trgovini “Kupujmo pametnije - živimo zdravije”, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK).
Na pitanje misli li kako cijene ne bi rasle da nema ograničenja kazala je kako ne bi. "Ono što je sada pod ograničenjima ne bi", smatra Ivanov, navodeći kako često puta imamo situaciju da je tržišna cijena nekog artikla niža od gornjeg limita ili ima tendenciju pada, tako da su ta ograničenja generalno izgubila svrhu.
"Tržište je uvijek daleko efikasnije da odredi cijenu i nađe cijenu, samo što je problem u Hrvatskoj taj što mi doživljavamo jednu ekspanziju na kakvu nismo navikli i koja nije normalna u smislu toga da zbog EU-ovih fondova i različitih drugih faktora u ovoj zemlji se trenutno 'obrće' puno više novca nego što je normalno i uobičajeno i zato nam cijene mogu biti veće i potražnja je veća. Ali ograničenje cijena tu ništa ne rješava", istaknula je Ivanov.
