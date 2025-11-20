Šušnjar brani mjere ograničavanja cijena. Ivanov: "To je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze"

"Tržište je uvijek daleko efikasnije da odredi cijenu i nađe cijenu, samo što je problem u Hrvatskoj taj što mi doživljavamo jednu ekspanziju na kakvu nismo navikli i koja nije normalna u smislu toga da zbog EU-ovih fondova i različitih drugih faktora u ovoj zemlji se trenutno 'obrće' puno više novca nego što je normalno i uobičajeno i zato nam cijene mogu biti veće i potražnja je veća. Ali ograničenje cijena tu ništa ne rješava", istaknula je Ivanov.