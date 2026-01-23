Ovih pet dobro plaćenih poslova u Njemačkoj nitko ne želi raditi

Mesarima nije lako, a rad s mesom i mrtvim životinjama nije za svakoga. Ipak, potencijal zarade u ovom području je znatan. Mesari mogu zaraditi i do 49.400 eura godišnje. Unatoč dobroj plaći, zanimanje ostaje nepopularno zbog specijaliziranih zadataka i fizičkih zahtjeva.