Ovih pet dobro plaćenih poslova u Njemačkoj nitko ne želi raditi

U Njemačkoj postoje dobro plaćeni poslovi koje nitko ne želi raditi. Koja su to zanimanja i zašto ostaju nepopularna unatoč visokim plaćama?
Nedostatak kvalificiranih radnika vruća je tema u Njemačkoj: Dok mnoga radna mjesta ostaju nepopunjena zbog niskih plaća ili uvjeta rada, postoje i dobro plaćena zanimanja koja nitko ne želi raditi. Zvuči paradoksalno? Jest. Evo pet takvih zanimanja koja se čine neatraktivnima unatoč visokim plaćama, pišu njemački mediji.
Mesar – Tradicionalno zanimanje s dobrim potencijalom zarade
Mesarima nije lako, a rad s mesom i mrtvim životinjama nije za svakoga. Ipak, potencijal zarade u ovom području je znatan. Mesari mogu zaraditi i do 49.400 eura godišnje. Unatoč dobroj plaći, zanimanje ostaje nepopularno zbog specijaliziranih zadataka i fizičkih zahtjeva.
Pogrebnik – Unosno, ali izbjegavano zanimanje
Posao pogrebnika uključuje svakodnevno suočavanje sa smrću. Mnogi ljudi izbjegavaju ovaj emocionalni teret. Ali oni koji se usude mogu dobro zaraditi u ovom području: Mali pogrebni zavodi ili samozaposleni pogrebnici mogu zaraditi do 43.900 eura godišnje.
TV planer – Organizacija u središtu pozornosti
TV planer, također poznat kao TV dizajner ili programski direktor, osigurava nesmetanu organizaciju televizijskih produkcija. Unatoč potencijalnoj godišnjoj plaći do 78.400 eura, ovo zanimanje nije jako popularno. Neizvjesna budućnost televizijske industrije i visoki pritisak na poslu doprinose njegovoj nepopularnosti.
Odvoz smeća – Čistoća se isplati
Mnoga djeca sanjaju o vožnji na kamionu za smeće, izgledajući jednako cool kao i smetlari. Nažalost, poslovi u odvozu smeća često imaju lošu reputaciju – iako bi svaki grad bez njih upao u kaos.
Međutim, oni koji rade na rukovodećim pozicijama mogu zaraditi do 91.300 eura godišnje, na primjer, u berlinskoj tvrtki za gospodarenje otpadom. Čak i smetlari zarađuju godišnju plaću od 39.600 eura. Unatoč ovim atraktivnim plaćama, zanimanje ostaje nepopularno zbog svog imidža i fizičkih zahtjeva, piše Fenix.
Svećenstvo – poziv koji ima dobru plaću
Svećenstvo i pastoralno služenje su profesije odabrane iz uvjerenja. A plaće su prilično respektabilne. Pastori i katolički svećenici zarađuju u prosjeku oko 53.800 eura, a najviše pozicije dosežu i do 85.400 eura. Unatoč tim atraktivnim plaćama, profesija mnogima ostaje neprivlačna, pišu njemački mediji.
