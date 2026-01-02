VIDEO / Pojavila se nova snimka požara u Švicarskoj, ozlijeđena i vlasnica: "Broj žrtava bi mogao rasti"

Švicarski istražitelji nastoje što prije identificirati žrtve požara u baru u poznatom skijalištu Crans-Montani, gdje je u novogodišnjoj noći poginulo oko 40 osoba, a 115 je ozlijeđeno. Zemlja je proglasila pet dana žalosti za većinom mladima koji su izgubili živote.
Francuski mediji objavili su kako su vlasnici bara Le Constellation živi, a riječ je o bračnom paru Jessici i Jacquesu Morettiju, podrijetlom s Korzike.
Oni su preuzeli je popularni bar na skijalištu 2015. godine, a osim njega upravljaju i restoranom Le Vieux Chalet u mjestu Lens.
Pod njihovim vodstvom nekada zapušteni bar pretvoren je u popularni noćni klub, jedno od omiljenih mjesta noćnog izlaska u Crans-Montani.
Prijatelj obitelji potvrdio je za korzikanski dnevnik Corse-Matin da su Morettiji živi. U trenutku izbijanja požara u baru je bila samo Jessica Moretti, 40-godišnjakinja koja je zadobila opekline na ruci.
Ujedno, mediji navode kako su na društvenim mrežama profili vlasnika i njihovih ugostiteljskih objekata ugašeni. Dodaje se kako su ljudi na njima ostavljali brojne komentare žaleći se na sigurnosne propuste u samom klubu.
Jedan od zaposlenika bara rekao je pak da su svi u dubokom šoku.
"Izgubili smo dio našeg osoblja, ali danas je o tome vrlo teško govoriti", kazao je.
Broj žrtava bi mogao porasti
Švicarski dužnosnik upozorio je da bi broj poginulih u požaru mogao porasti, prenosi Dnevnik.hr.
Stephane Ganzer, voditelj sigurnosti kantona Valais, gdje se skijalište nalazi, rekao je za francuski radio RTL:
"Oko 100 ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Broj žrtava je strašan i moglo bi biti još gore."
#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026
Snimka: Pokušaj gašenja vatre
Društvenim mrežama proširio se video koji prikazuju pokušaj gašenja vatre koja se širila po stropu bara Le Constellation.
