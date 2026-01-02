Ukrajinci nasamarili Ruse i izvukli ogroman novac: "Dobro došao natrag u život"

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) lažirala je smrt Denisa Kapustina, zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), te preuzela nagradu koju je za njegovu glavu raspisala ruska obavještajna služba, otkrio je 1. siječnja šef HUR-a Kirilo Budanov.
"Dobro došao natrag u život“, rekao je Budanov u videu objavljenom na Telegramu, čestitajući Kapustinu i obavještajnom timu uključenom u operaciju.
Objava slijedi nakon izvješća objavljenih 27. prosinca u kojima se tvrdilo da je Kapustin, poznat i pod ratnim nadimkom "White Rex“, poginuo tijekom borbene misije u Zaporiškoj oblasti. U priopćenju od 1. siječnja HUR je naveo da su ta izvješća bila dio složene specijalne operacije kojom su dovedene u zabludu ruske obavještajne službe, piše Kyiv Independent.
Ruske obavještajne službe naredile su njegovu likvidaciju i odredile nagradu od 500.000 dolara za uspješno izvršenje atentata.
"Naša je strana također pribavila sredstva koja su ruske obavještajne službe izdvojile za počinjenje ovog zločina“, rekao je Budanovu zapovjednik specijalne jedinice Timur u videu.
"U ovom trenutku zapovjednik RDK-a nalazi se na teritoriju Ukrajine i priprema se za nastavak izvršavanja dodijeljenih zadataka.“
Budanov je tijekom brifinga pozdravio Kapustina.
"Prije svega, gospodine Denis, čestitam vam na povratku u život. To je uvijek zadovoljstvo. Drago mi je što je novac namijenjen vašem ubojstvu iskorišten za potporu našoj borbi“, rekao je Budanov. Kapustin je izjavio da njegova privremena odsutnost nije utjecala na djelovanje postrojbe te je potvrdio spremnost da nastavi zapovijedati Ruskim dobrovoljačkim korpusom.
"Moja privremena odsutnost nije utjecala na kvalitetu ni uspješnost borbenih zadaća. Spreman sam otići na područje operacija i nastaviti zapovijedati RDK-om“, rekao je.
Ruski dobrovoljački korpus, kojim zapovijeda Kapustin, proveo je prekogranične upade u ruske oblasti Belgorod i Kursk tijekom 2023. i 2024. godine, djelujući zajedno s drugim protukremaljskim ruskim formacijama povezanim s ukrajinskim obrambenim i sigurnosnim snagama, poput Legije „Sloboda Rusiji“ i Sibirskog bataljuna.
Javno razotkrivanje ove operacije predstavlja drugi poznati slučaj u kojem su proukrajinske osobe lažirale vlastitu smrt na štetu Moskve.
