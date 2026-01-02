Ukrajinci nasamarili Ruse i izvukli ogroman novac: "Dobro došao natrag u život"

"Prije svega, gospodine Denis, čestitam vam na povratku u život. To je uvijek zadovoljstvo. Drago mi je što je novac namijenjen vašem ubojstvu iskorišten za potporu našoj borbi“, rekao je Budanov. Kapustin je izjavio da njegova privremena odsutnost nije utjecala na djelovanje postrojbe te je potvrdio spremnost da nastavi zapovijedati Ruskim dobrovoljačkim korpusom.