Preživljava sa 130 eura mirovine, pomogli joj dobri ljudi: "Rasplakala se kad smo joj donijeli pomoć"

"Kada je dobila taj novac - a to je iznos njezine godišnje mirovine - plakala je k'o kiša i sva je drhtala. Nosimo ovih dana pomoć i jednoj ženi koja je nedavno izašla iz Sigurne kuće. Dnevno primamo i po desetak poziva ljudi koji su u sličnoj situaciji. Strašno je ovo što se događa, kako ljudi žive. Nažalost, ne možemo svima pomoći", kazala je.