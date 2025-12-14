Oglas

život za 4,30 eura dnevno

Preživljava sa 130 eura mirovine, pomogli joj dobri ljudi: "Rasplakala se kad smo joj donijeli pomoć"

author
Miroslav Filipović
|
14. pro. 2025. 16:52
Dobra volja

Vjerojatno je čak i onima s malim mirovinama i plaćama teško pojmiti kakav je život onih s najnižim prihodima. Sa 130 eura mjesečno, na primjer.

Upravo toliku mirovinu prima jedna žena iz Međimurja kojoj pomaže humanitarna udruga Dobra volja iz Sesveta, brinući o više od stotinu ljudi koji, poput te žene, žive u velikoj, teško pojmljivoj neimaštini.

"Ako podijelimo 130 eura na 30 dana, to znači da ona dnevno smije potrošiti 4.30 eura. To je bez režija", kaže Marijana Matešić, predsjednica udruge Dobra volja.

Nedavno su Matešić i volonteri iz udruge donijeli toj ženi paket namirnica i 150 eura.

"Rasplakala se i kazala: ma kad ću ja to pojesti. Ona je toliko nježna i draga žena da kad odem od nje danima mi je u glavi njena priča i njena tuga", dodala je.

"Cijeli život trpjela je nasilje, svega se boji"

Matešić prepričava njezinu tužnu priču objašnjavajući time i odluku da joj ne spominje ime i gdje živi.

"Zbog djeteta je cijeli život trpjela nasilje. Često je dobivala batine raznim predmetima, a najviše tranzistorom po glavi. Sada je to došlo na naplatu. Tresu joj se ruke, ima psihičkih problema zbog kojih pije puno tableta. Najviše je 'ubijaju' samoća i depresija."

Prilikom tog nedavnog posjeta, volonteri udruge Dobra volja pitali su nesretnu ženu bi li dala broj svoga računa u banci da ga objave na svojim stanicama i društvenim mrežama pa da joj oni koji to žele uplate donacije. Nije htjela. Zbog svega što joj se dogodilo, oprezna je i jako uplašena.

"Ona se doslovno boji svega pa smo dogovorili s gospođom koja nas je uputila na tu ženu da na njen račun uplatimo donaciju i da joj ona odnese novac", govori predsjednica udruge Dobra volja.

"Prikupili 1.300 eura, to je njena godišnja mirovina"

Ubrzo, koncem studenoga, uplatama dobrih ljudi prikupljeno je 1.300 eura.

"Nazvala nas je i plakala. Nikada nije išta dobila, a pogotovo 1.300 eura od nepoznatih ljudi. Znam da će ona sada danima plakati zbog toga, ali znam i da su to suze radosnice", napisala je Matešić nakon toga u dirljivoj objavi na Facebooku.

Nama je u razgovoru Matešić kazala kako se ova nesretna žena "boji vlastite sjene".

"Kada je dobila taj novac - a to je iznos njezine godišnje mirovine - plakala je k'o kiša i sva je drhtala. Nosimo ovih dana pomoć i jednoj ženi koja je nedavno izašla iz Sigurne kuće. Dnevno primamo i po desetak poziva ljudi koji su u sličnoj situaciji. Strašno je ovo što se događa, kako ljudi žive. Nažalost, ne možemo svima pomoći", kazala je.

Prikupljaju pomoć uoči Božića

Uoči Božića, udruga Dobra volja prikuplja pomoć za siromašne i bolesne ljude kako bi i oni bar malo osjetili adventski ugođaj.

"Ako možete – pomozite. Ovaj Božić budimo razlog nečijeg osmijeha. Budimo nečiji topli obrok, budimo Dobra volja", poručuju.

Donacije se mogu uplatiti na račun udruge u Erste banci, a podaci za uplatu su:

IBAN: HR0524020061100787075

Primatelj: Udruga Dobra volja

Opis plaćanja: Donacija

