Poduzetnici iznijeli šest prijedloga za izmjene Zakona o strancima

Javna rasprava o zakonu je u tijeku, a za UGP je problematičan uvjet za zapošljavanje stranca prema kojemu poduzetnik za to treba imati minimalno 10.000 eura prometa u zadnjih šest mjeseci, ako je pravna osoba, odnosno 15.000 eura, ako je fizička osoba. Time se, kaže UGP, diskriminiraju mikro i mali poduzetnici i obrtnici u odnosu na srednje i velike.