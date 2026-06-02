općina Plitvička Jezera
Teška prometna nesreća: Poginuo motociklist, suputnica ozlijeđena
U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak popodne u općini Plitvička Jezera poginuo je vozač motocikla dok je njegova suputnica ozlijeđena, izvijestila je policija.
Nesreća se dogodila u utorak u 16,10 sati na državnoj cesti u mjestu Jezerce, a u njoj su sudjelovali vozač automobila krapinskih oznaka i motociklist s vozilom bez registarske oznake koji je poginuo.
Putnica koja je bila na motociklu zaprimljena je u Klinički bolnički centar Sušak, gdje je zadržana na liječenju, kažu u ličko-senjskoj policiji.
Promet se odvija alternativnim pravcima Prijeboj - Ličko Petrovo Selo - Grabovac.
Najavljen je očevid kojim će rukovoditi županijski državni odvjetnik iz Karlovca.
