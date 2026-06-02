između čvorova Buzin i Lučko
Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Svinje ispale iz vozila, stvorila se kolona
Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Lučko, nastao je pravi kaos zbog svinja koje su se našle na autocesti. Stvorile su se ogromne kolone, dok iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez.
Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o životinjama na cesti dobili su oko 16.35 u utorak, piše Iva Tomas za 24 sata. Svinje su ispale iz vozila, a veterinarske službe, kao i policija, na terenu su i rade svoj posao.
- Na zagrebačkoj obilaznici čovjek se vozio i otvorila su mu se bočna vrata na kombiju, strahota! Ima i mrtvih praščića, kolone su velike ovdje - kaže čitatelj za 24 sata.
HAK poziva na oprez: "Životinje (svinje) na autocesti A3 na 26.+000 km između čvorova Buzin i Lučko - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona u smjeru Bregane duga je oko 8 km, a u smjeru Lipovca oko 3 km (molimo vozače za izuzetan oprez)", navode.
