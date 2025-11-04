Poduzetnici upozoravaju: Digitalizacija ne smije služiti kao alibi za punjenje državnog proračuna novčanim kaznama

Iz UGP-a navode da je Vlada uvela obvezu koju ni sama nije bila spremna provesti te da nema osigurane funkcionalnosti sustava i odgovarajuće edukacije. Zbog toga traže da se razdoblje prilagodbe produži do 1. siječnja 2027. godine, kako bi sve kategorije poduzetnika u sustav ušle istovremeno te da se do tada ne naplaćuju novčane kazne. Smatraju i da bi aplikacija MikroEračun trebala biti besplatna za sve ili bi država trebala sufinancirati nametnute troškove.