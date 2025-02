Pogledajte cijene krafni: Mnogi nezadovoljni, ali i dalje kupuju

Podijeli :

Shutterstock (ilustracija)

Dok traje sezona karnevala, jedna od najtraženijih slastica svakako su krafne.

Prije uvođenja eura, krafne su stajale 5 kuna, no s prelaskom na novu valutu cijena je porasla. Prema riječima vlasnika pekarnice, razlog za to leži u povećanju troškova osnovnih sirovina: “Najviše zbog poskupljenja brašna, ulja i struje. To su ta tri navedena faktora, zbog toga sam ja prisiljen staviti cijenu na 1 euro da bih imao neku malu zaradu, inače – ne isplati mi se”, govori vlasnik pekarnice za Danas.hr.

Građani nezadovoljni, ali mnogi i dalje kupuju

Zoran Čapalija, stanovnik Zagreba, ne skriva nezadovoljstvo cijenom omiljene slastice: “To bih dao ženi da napravi doma po receptu onog ministra što je rekao da kruh pečemo sami. Tako će i biti najvjerojatnije. Mislim da je 1 euro preskupo za krafnu. Ovcu bez gospodara i zimi strižu”.

Najbolji recept za krafne: Usvojite ova četiri ključna savjeta i uspjet će vam svaki put

U većini pekarnica, cijene krafni u prosjeku iznose oko jednog eura, no postoje i povoljnije opcije. U velikim trgovačkim lancima može se pronaći pakiranje od šest krafni po cijeni od gotovo tri eura, što smanjuje cijenu po komadu na manje od pola eura. Ipak, ni promotivne akcije ne izazivaju preveliko oduševljenje među kupcima, koji smatraju da su cijene pekarskih proizvoda, uključujući krafne, značajno porasle, piše Danas.hr.

Ekskluzivne varijante krafni po znatno višim cijenama

Za ljubitelje luksuznijih verzija, na tržištu su dostupne i ekskluzivne krafne. Nakon adventskog doba kojeg su obilježile objave o cijenama Dubai fritula, sada je popularna “Dubai krafna” prodaje po cijeni od 3 eura. Razlog tome je, kako objašnjavaju u slastičarnici, korištenje kvalitetne paste od pistacija. Čokoladna verzija također stoji 3 eura, dok ostale varijante koštaju između 2,80 i 2,90 eura. Najpovoljnija opcija je krafna punjena domaćim džemom od marelice, za koju je potrebno izdvojiti 2,20 eura.

Potražnja ne jenjava

Konobarica Marta Iličić, koja radi u jednoj od slastičarnica, ističe kako kupci nisu izrazili nezadovoljstvo cijenama: “Dapače, tu znaju vikendom biti i veliki redovi za krafne. Uzima se od svake po više komada i svaki dan nam brzo odlaze”, govori.

Unatoč nezadovoljstvu dijela građana, potražnja za krafnama ne jenjava, osobito uoči fašničkih svečanosti kada one postaju nezaobilazna poslastica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Liječnik naručio doručak, a onda je došao račun: “Nisam mogao zadržati suze” Halo, inspektore: Želite li još jedan dokaz kako nas deru na živo i lažu gdje god stignu?