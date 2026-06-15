Izrael ubio četiri Palestinca u Gazi dok traju pripreme za nove mirovne pregovore

Izrael i Hamas i dalje su na mrtvoj točki oko toga kako nastaviti sa sljedećom fazom Trumpovog plana za Gazu. Čelnici palestinskih frakcija koji su tijekom prošlog tjedna u Kairu vodili razgovore s posrednicima - Egiptom, Katarom i Turskom - naglasili su potrebu da Izrael "u potpunosti i bezuvjetno poštuje uvjete sporazuma o prekidu vatre, u cijelosti i bez fragmentacija".