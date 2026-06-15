TRAJE ISTRAGA
VIDEO / Skandal na državnoj maturi: Procurile fotografije ispita iz Hrvatskog jezika
Više od 28.000 maturanata danas je pisalo prvi dio ispita iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi, no dan je obilježio skandal.
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Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije ispita, što je potvrdio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Maturanti su danas polagali ispit znanja i sažetak, dok ih sutra očekuje esej, prenosi HRT.
Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović izjavio je da su se fotografije dijelova ispita iz hrvatskog jezika pojavile na društvenim mrežama oko 12 sati, znatno nakon početka pisanja.
"Danas, ali dobrano nakon početka pisanja ispita, pojavile su se snimke i dojave o fotografiranju dijelova ispita iz hrvatskog jezika. Centar je poduzeo određene korake kako bismo utvrdili identitet mobitela s kojeg su snimke došle. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo", rekao je Filipović.
"Ispit će biti poništen sudionicima snimanja"
Naglasio je da se ispit neće poništiti za sve maturante. "Mogu poručiti maturantima da ispit time nije kompromitiran i svima koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na uobičajen način. Sukladno Pravilniku o polaganju ispita državne mature, ispit će biti poništen sudionicima snimanja", dodao je Filipović.
Prema pravilima, na klupama za vrijeme pisanja ispita smiju biti samo olovke i voda. Ravnateljica Prve gimnazije Zagreb Dunja Marušić Brezetić podsjetila je na proceduru.
"Sva nedopuštena sredstva, mobiteli, pametni satovi i slično, ali i torbice, stavljaju se na izdvojeno mjesto u samoj učionici", pojasnila je.
Učenici su nakon prvog dijela ispita iznosili različite dojmove. "Dobro je prošlo, pripremao sam se, zadovoljan sam kako je prošlo", rekao je maturant Nikola iz Osijeka. Njegova kolegica Eva iz Čakovca također je zadovoljna. "Prošlo je solidno, očekivala sam da će test bili lakši, a sažetak malo teži pa se to nekako izbalansiralo", kazala je.
Sutra je na rasporedu drugi dio ispita - esej.
"Pročitala sam sva obvezna djela, ne mogu reći da se bojim, ali tu je neko iščekivanje", rekla je maturantica Tena iz Čakovca. Greta iz Osijeka ima svoje želje. "Voljela bih da budu 'Gospoda Glembajevi', ali sumnjam da će biti. Htjela bih izbjeći Petrarcu, a i 'Kiklop' mi nekako nije najdraži", priznala je.
Nakon hrvatskog, u petak se piše ispit iz engleskog jezika, dok je matematika na rasporedu 25. lipnja. Državnu maturu ove je godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika.
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