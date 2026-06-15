VIDEO / Skandal na državnoj maturi: Procurile fotografije ispita iz Hrvatskog jezika

Učenici su nakon prvog dijela ispita iznosili različite dojmove. "Dobro je prošlo, pripremao sam se, zadovoljan sam kako je prošlo", rekao je maturant Nikola iz Osijeka. Njegova kolegica Eva iz Čakovca također je zadovoljna. "Prošlo je solidno, očekivala sam da će test bili lakši, a sažetak malo teži pa se to nekako izbalansiralo", kazala je.