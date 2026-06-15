Avdagić: Trump žuri završiti priču s Iranom. Spreman je i na postupke protiv Izraela, a Netanyahu to zna

"Ako je vjerovati informacijama o onome što stoji u memorandumu, onda Iran definitivno stoji bolje. No ne zaboravimo da je Trump majstor stvaranja percepcije o onome što postiže pa ćemo tek vidjeti kakva će biti njegova objašnjenja. Sve dok ne vidimo sadržaj završnog dokumenta, teško je govoriti kako stoje stvari. Iranskom režimu uopće se nije žurilo i bili su voljni produžiti ovaj sukob do američkih međuizbora. Mislim da se s velikom sigurnošću može reći kako je SAD bio primoran ići u pregovore ne želeći riskirati dovođenje Trumpa u situaciju da ponovno mora eskalirati situaciju. Kad govorimo o vodstvu Iranske revolucionarne garde, mislim da su, pokeraškim rječnikom govoreći, htjeli ići "all in" u ovu situaciju i razvlačiti sukob dok to ne odradi posljedice po američku politiku. No među njima vjerojatno ima i onih koji su svjesni da nije dobro igrati poker s Trumpom, zaključio je Avdagić.