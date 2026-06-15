MIR NA POMOLU
Avdagić: Trump žuri završiti priču s Iranom. Spreman je i na postupke protiv Izraela, a Netanyahu to zna
"Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!" Tim je bombastičnim riječima američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social u nedjelju objavio da su SAD i Iran napokon postigli dogovor o prekidu vojnih operacija.
Memorandum o sporazumu za trajni mir trebao bi biti potpisan u petak, 19. lipnja, u Švicarskoj. Izvori koji su upoznati s nacrtom dokumenta rekli su za Reuters da uz ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanja američkih blokada iranskih luka i produljenja primirja, uključuje i obustavu sukoba u Libanonu.
S druge strane, iranski nuklearni program kao ključna točka sukoba nije obuhvaćen ovim sporazumom, nego se o toj temi predviđa nastavak pregovora u "dodatnih 60 dana".
Amerika želi jedno, Izrael posve drugo
Izrael, pak, koji nije uključen u pregovore i memorandum, nastavlja napade na Libanon.
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kaže kako u tom smislu postaje jasno da je memorandum pokušaj vraćanja na situaciju prije napada na Iran, bez posebnog napretka u kontekstu onoga što je bitno Izraelu i vladi Benjamina Netanyahua.
"Trumpu se žuri zatvoriti tu priču, da jednostavno više ne bude tema, dok Netanyahu baš obrnuto želi da Iran i dalje bude tema", kaže.
I Trump i Netanyahu pod pritiskom izbora
Nad SAD-om i Izraelom, čije je savezništvo u sukobu s Iranom posljednjih tjedna značajno narušeno, visi sjena izbora koji će biti održani najesen. U SAD-u su to međuizbori (midterm elections) početkom studenoga na kojima se bira trećina zastupnika u Senatu i čitav saziv Zastupničkog doma Kongresa, dok će nedugo prije toga u Izraelu biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Trumpu kojemu je podrška javnosti kod kuće najniža od početka mandata odgovara mir s Iranom i izlazak iz rata koji SAD jako puno košta, dok Netanyahuu ni mir ni primirje u tom smislu ne odgovaraju.
"Mirna situacija do izraelskih izbora u listopadu vrlo vjerojatno bi značila vraćanje dnevnopolitičke retorike u Izraelu na temu korupcije (Netanyahuovih korupcijskih afera, nap.a.) dok u ovom trenutku javno mnijenje ipak kreiraju ratni sukobi. Već je iz toga jasno da Netanyahuu, njegovoj stranci Likud, a i njihovim koalicijskim partnerima uspostava mira nije baš poželjna", objašnjava Avdagić.
Kad SAD završi s Iranom, Izrael nastavlja?
No i Netanyahu i njegova stranka nemaju namjeru ulaziti u spor s Trumpom i njegovom administracijom, dodaje Avdagić.
"Dobro je poznato koliko je Trump impulzivan i da je već u tom tonu davao određene izjave u Netanyahuu. Njegovi postupci mogu ići i prema samom Izraelu bez obzira na vrlo snažan proizraelski lobi u SAD-u. Vidjeli smo da za Trumpa ni savezništva ne znače puno ako stvari ne idu onako kako je zamislio i ako nisu njemu po volji. A takav Trumpov odnos nije baš nešto što bi Izrael želio pa će morati naći način da se poravnaju s Trumpovom administracijom."
No Avdagić ističe i da bi Trump, ako se za mjesec, dva normalizira promet kroz Hormuški prolaz, mogao jednostavno dići ruke i reći kako je on završio s Iranom.
"A to onda omogućava Izraelu da obnovi sukobe i razvlači ih sve do izbora u listopadu", dodaje.
"Nije dobro igrati poker s Trumpom"
Mnogi smatraju da se četiri mjeseca nakon združenog napada SAD-a i Izraela i obezglavljivanja iranskog vodstva, Iran u neku ruku može smatrati dobitnikom sukoba jer je uspio zavaditi saveznike, odnosno Trumpa i Netanyahua.
"Ako je vjerovati informacijama o onome što stoji u memorandumu, onda Iran definitivno stoji bolje. No ne zaboravimo da je Trump majstor stvaranja percepcije o onome što postiže pa ćemo tek vidjeti kakva će biti njegova objašnjenja. Sve dok ne vidimo sadržaj završnog dokumenta, teško je govoriti kako stoje stvari. Iranskom režimu uopće se nije žurilo i bili su voljni produžiti ovaj sukob do američkih međuizbora. Mislim da se s velikom sigurnošću može reći kako je SAD bio primoran ići u pregovore ne želeći riskirati dovođenje Trumpa u situaciju da ponovno mora eskalirati situaciju. Kad govorimo o vodstvu Iranske revolucionarne garde, mislim da su, pokeraškim rječnikom govoreći, htjeli ići "all in" u ovu situaciju i razvlačiti sukob dok to ne odradi posljedice po američku politiku. No među njima vjerojatno ima i onih koji su svjesni da nije dobro igrati poker s Trumpom, zaključio je Avdagić.
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