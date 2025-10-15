Pogledajte kako Njemačka potiče svoje umirovljenike na rad u mirovini

Freepik/Ilustracija

Njemačka vlada u srijedu je usuglasila nacrt zakona kojim se potiče rad nakon umirovljenja, što bi onima koji se na to odluče omogućilo zaradu i do 2000 eura mjesečno uz izuzeće od poreza, čime se to najveće europsko gospodarstvo nastoji boriti protiv nedostatka radne snage.

Promjena bi trebala stupiti na snagu početkom 2026. i očekuje se da će državu koštati 890 milijuna eura godišnje zbog izgubljenih poreznih prihoda od 2026. do 2030., prema nacrtu zakona ustupljenom Reutersu prošli tjedan.

U 2030. godini radno sposobno stanovništvo Njemačke vjerojatno će se smanjiti za 6,3 milijuna ljudi u odnosu na 2010. godinu, prema demografskom izvješću ministarstva unutarnjih poslova. To će dovesti do smanjenja bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika budući da će biti manje radnika na jednog umirovljenika.

Njemačke mjere za poticanje radnika na kasniji odlazak u stvarnu mirovinu donose se u ozračju u kojem se vlade diljem Europe okreću mirovinskim reformama kako bi riješile nedostatak radnika i ublažile teret na svoje mirovinske sustave.

No to je ipak društveno osjetljiva tema koja može imati visoku političku cijenu za vlade, što je vidljivo na primjeru Francuske.

Premijer te zemlje Sébastien Lecornu u utorak je obustavio značajnu mirovinsku reformu iz 2023. do nakon predsjedničkih izbora 2027., popustivši pritisku ljevičarskih zastupnika čiji je to bio uvjet za njegov politički opstanak.