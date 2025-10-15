Oglas

Stiže promjena, evo gdje su mogući jači pljuskovi s grmljavinom

Tea Blažević
15. lis. 2025. 07:06
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je duž Jadrana, dok u unutrašnjosti ima umjerene do povećane naoblake, mjestimice i magle, vidljivost je smanjena na pojedinim dionicana, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Također, probleme stvara jaka bura, ima ograničenja na dijelu Jadranske magistrale, prema jutrošnjem HAK-ovom prometnom izvještaju:

“Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp priklicama i motocikle (I. skupina vozila).”

U nastavku srijede bit će vjetrovito, ali sunčanije duž Jadrana, dok će u unutrašnjostima biti promjenjive naoblake.

I tijekom četvrtka će biti slično, u početku sunčanije duž Jadrana, no vjetrovito i dalje, osobito pod Velebitom. Na kopnu će biti promjenjive naoblake. Poslijepodne će s juga rasti naoblaka, prema večeri je izgledna kiša u dijelu Dalmacije.

U noći na petak i tijekom petka u dijelu Dalmacije može biti i jačih pljuskova s grmljavinom, poslijepodne prolazno oborine može biti i na istoku unutrašnjosti.

Vikend donosi stabilnije prilike, uglavnom suhe, većinom sunčane, osobito tijekom nedjelje.

Teme
vremenska prognoza

