VREMENSKA PROGNOZA
Stiže promjena, evo gdje su mogući jači pljuskovi s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je duž Jadrana, dok u unutrašnjosti ima umjerene do povećane naoblake, mjestimice i magle, vidljivost je smanjena na pojedinim dionicana, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba.
Također, probleme stvara jaka bura, ima ograničenja na dijelu Jadranske magistrale, prema jutrošnjem HAK-ovom prometnom izvještaju:
“Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp priklicama i motocikle (I. skupina vozila).”
U nastavku srijede bit će vjetrovito, ali sunčanije duž Jadrana, dok će u unutrašnjostima biti promjenjive naoblake.
I tijekom četvrtka će biti slično, u početku sunčanije duž Jadrana, no vjetrovito i dalje, osobito pod Velebitom. Na kopnu će biti promjenjive naoblake. Poslijepodne će s juga rasti naoblaka, prema večeri je izgledna kiša u dijelu Dalmacije.
U noći na petak i tijekom petka u dijelu Dalmacije može biti i jačih pljuskova s grmljavinom, poslijepodne prolazno oborine može biti i na istoku unutrašnjosti.
Vikend donosi stabilnije prilike, uglavnom suhe, većinom sunčane, osobito tijekom nedjelje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas