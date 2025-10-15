Oštar nastup Ursule von der Leyen nakon sastanka s Vučićem: "Sloboda, ne represija!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obraćatili se javnosti nakon današnjeg sastanka u Palači Srbije u Beogradu.
„Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici ugostiti predsjednicu EK. Posebno sam joj zahvalan zato što je u više navrata dolazila na teritorij Srbije, ne samo u njezin glavni grad. Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredjeljenje i prioritet vanjske politike. I to se neće mijenjati. Od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglavlje, nijedan klaster“, rekao je Vučić.
Dodao je da vjeruje kako će ono što je učinjeno po pitanju regulatorne agencije i biračkih popisa naići na pozitivnu ocjenu.
„Sada se suočavamo s neugodnom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onda de facto i pod europskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati potporu i pomoć EU. Znam da EU ne može izuzeti Srbiju iz carina i novih kvota za čelik, ali se nadam da će EK uspjeti pronaći način kako olakšati zemljama kandidatkinjama. Zima za nas neće biti laka. Osigurali smo dovoljne količine nafte i plina. Bit će to teška politička zima“, rekao je Vučić.
Vučić je zamolio von der Leyen da se sljedeći put sastanu u nekom drugom mjestu u Srbiji.
Ursula von der Leyen: Naš stav podrazumijeva slobodu, a ne represiju
„Živimo u fragmentiranom svijetu koji produbljuje jaz između demokracije i autokracije. Vi vrlo dobro znate kakav je stav EU — naš stav podrazumijeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje. Također, zalažemo se za partnerstvo, a ne podređenost, za diplomaciju umjesto agresije. Odluka da se Srbija pridruži EU nije bila samo strateška — to je bila želja građana Srbije. Prije gotovo dva desetljeća Srbija je donijela odluku da se pridruži EU“, rekla je Von der Leyen i dodala:
„Gospodine predsjedniče, sada je pravi trenutak za Srbiju da poduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva točka je da moramo vidjeti napredak u području vladavine prava, elektroničkih medija i izbornog zakonodavstva. Vrijedi uložiti trud jer se time približavate cilju. Provedba je ključna stvar i zbog toga bih vas pozvala da dođete u Bruxelles za otprilike mjesec dana.“, kazala je.
„Ponosan san na demokratsko opredjeljenje i ponašanje srpske države po pitanju prosvjeda. Kad ste imali u velikim europskim zemljama prosvjede, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom nitko nije stradao u 11 mjeseci“, odgovorio je Vučić.
