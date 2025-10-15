Oštar nastup Ursule von der Leyen nakon sastanka s Vučićem: "Sloboda, ne represija!"

„Sada se suočavamo s neugodnom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onda de facto i pod europskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati potporu i pomoć EU. Znam da EU ne može izuzeti Srbiju iz carina i novih kvota za čelik, ali se nadam da će EK uspjeti pronaći način kako olakšati zemljama kandidatkinjama. Zima za nas neće biti laka. Osigurali smo dovoljne količine nafte i plina. Bit će to teška politička zima“, rekao je Vučić.