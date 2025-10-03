Nataša Božić Šarić o JANAF-u: MOL in, NIS out?

A da se u Novom Sadu već spremaju na ozbiljne posljedice, svjedoči i ova informacija: obzirom da je sjedište NIS-a upravo u Novom Sadu te da se zahvaljujući tome u nemaloj mjeri puni i vojvođanski proračun, N1 neslužbeno doznaje da se tamo pripremaju rezovi te da nije nemoguće da će se - upravo zbog smanjenja proračuna uslijed smanjenja onoga što je iz njega stizalo iz NIS-a, koji bi mogao imati generalno značajno smanjen promet - na dnevnom redu naći i otkazi u javnim službama, zaključila je Nataša Božić Šarić.