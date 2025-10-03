Nataša Božić Šarić o JANAF-u: MOL in, NIS out?

Nakon kraćeg vremena zategnutih odnosa između Mađarske i Hrvatske, a sve zbog potencijalnog mađarskog korištenja JANAF-a kako bi nadomjestili jeftine ruske energente - kojih bi se uskoro morali početi konačno odricati - nazire se promjena.
Prvo je Andrej Plenković u CNN-ovu programu uživo ponudio Mađarima i Slovacima hrvatske kapacitete za nadomještanje ruskih energenata, no nije to dobro leglo Peteru Szijartu, mađarskom ministru vanjskih poslova - a niti samom Viktoru Orbanu - pa su Hrvatsku u jednom trenutku optužili za ratno profiterstvo.
Imao je tu što za dometnuti i Gordan Grlić Radman, djelovalo je kao da će cijela stvar eskalirati, a onda - obrat: Nataša Božić Šarić za N1 jučer od JANAF-a ekskluzivno doznaje kako će uskoro krenuti pregovori s Mađarima upravo o korištenju hrvatskih kapaciteta.
Što to sve povlači za sobom te što bi konačan prekid komunikacije sa NIS-om u Srbiji značio za JANAF, ali i kompletno srbijansko gospodarstvo bio je predmet jutarnje analize u Novom danu.
Puno je teških riječi palo između Budimpešte i Zagreba nakon što je Hrvatska ponudila JANAF kao opciju za premošćivanje mogućeg energetskog jaza u Mađarskoj i Slovačkoj, rekla je Nataša Šarić Božić u jutarnjoj analizi, te nastavila:
Već dulje vremena traje pritisak i Europske unije i američke administracije ne bi li se prestalo kupovati rusku naftu i energente te tako financirati ruski ratni stroj. U Budimpešti su tvrdili da Hrvatska pokušava profitirati od ukrajinskog rata, da JANAF diže cijene za takvu distribuciju te da bi sve to Mađarska preskupo plaćala.
Dovodilo se u pitanje i kapacitete JANAF-a, Viktor Orban ga je čak u jednom trenutku nazvao minornim naftovodom, međutim testovi koji su u tri navrata provođeni u zadnjih mjesec i pol dana pokazali su da su kapaciteti JANAF-a i više nego dovoljni da premoste čitav prerađivački kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj pa su ti prigovori potpuno odbačeni.
A jučer su i premijer Plenković te naš sugovornik iz JANAF-a, član Uprave Vladislav Veselica, odbacili tvrdnje da se radi o nekom profiterstvu, kažu da se cijene u JANAF-u formiraju po jednakim pravilima za sve klijente.
Zanimljivo je da, kad je riječ već o profiterstvu, za što Mađarska optužuje Hrvatsku, da trenutno - prema tvrdnjama sugovornika N1 iz JANAF-a - na samo jednom tankeru ruske nafte Mađarska zaradi oko 15 milijuna dolara u odnosu na cijene koje vladaju na mediteranskom tržištu.
No kako je došlo do pritisaka s američke strane, kako je Donald Trump poručio da bi se svi u Europi morali okrenuti alternativnim izvorima i prestati koristiti ruske energente, tako se i u Mađarskoj očito ipak događa promjena smjera pa će - prema informacijama Nataše Božić - već početkom tjedna sjesti predstavnici JANAF-a i MOL-a ovdje u Zagrebu i krenuti u pregovore.
No to je samo jedna od priča u kojoj se trenutno nalazi JANAF kao jedna od, čini se u ovom trenutku, strateških kompanija vezanih za energetiku na europskom tlu. Druga se tiče dostave nafte Srbiji. Znamo da američka administracija još od veljače traži da se nafta ne dostavlja NIS-u obzirom na vlasničku strukturu - NIS je u suvlasništvu ruskih tvrtki - a kako mjesecima ne dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi, zadnja dozvola transporta nafte JANAF-om prema NIS-u istječe 8. listopada i trenutno se pregovara o mogućem produženju.
Međutim, čini se da je SAD na rubu strpljenja, a posljedice za Srbiju u slučaju obustave dotoka nafte bile bi strašne, njihova rafinerija u Pančevu bi došla u pitanje; opskrba gorivom također.
A da se u Novom Sadu već spremaju na ozbiljne posljedice, svjedoči i ova informacija: obzirom da je sjedište NIS-a upravo u Novom Sadu te da se zahvaljujući tome u nemaloj mjeri puni i vojvođanski proračun, N1 neslužbeno doznaje da se tamo pripremaju rezovi te da nije nemoguće da će se - upravo zbog smanjenja proračuna uslijed smanjenja onoga što je iz njega stizalo iz NIS-a, koji bi mogao imati generalno značajno smanjen promet - na dnevnom redu naći i otkazi u javnim službama, zaključila je Nataša Božić Šarić.
