Izjave Uprave JANAF-a
Završen sastanak JANAF-a i MOL-a: "Vjerujem da ćemo doći do ugovora prihvatljivog za obje strane"
Predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić i član Uprave Vladislav Veselica dali su izjave za medije u sjedištu JANAF-a, vezane uz licence OFAC-a za transport nafte Naftnoj industriji Srbije te današnje pregovore s predstavnicima MOL Grupe.
Podsjetimo, JANAF je službenim priopćenjem javnost i Zagrebačku burzu izvijestio o tome da je od Ministarstva financija SAD-a uspio ishoditi produženje licence za izvršenje važećeg ugovora o transportu nafte prema srbijanskom NIS-u.
Kako neslužbeno doznaje srpski portal Nova ekonomija, na sastanku visokog i srednjeg menadžmenta NIS-a jutros je rukovoditeljima rečeno da će sankcije Sjedinjenih Američkih Država NIS-u biti odgođene za još tjedan dana i da se čeka službena potvrda o tome iz Vlade Srbije.
"Trebamo smiriti tenzije"
Stjepan Adanić tvrdi da je JANAF otvoren za dijalog s MOL-om, ali i NIS-om "Trebamo smiriti tenzije, doći u normalu i racionalno, razborito i realno razgovarati o budućim poslovnim potezima. I dalje ćemo raditi u interesu JANAF-a i Republike Hrvatske."
Vladislav Veselica otkrio je detalje pregovora s MOL-om i naveo kako su tenzije spuštene: "Vjerujem da ćemo doći do ugovora koji je prihvatljiv za obje strane. Dogovoren je sljedeći sastanak krajem listopada u Zagrebu."
Do kada će trajati pregovori?
"Pregovori traju dok se strane ne usuglase", dodao je.
"Spremni smo u potpunosti snabdijevati obje rafinerije u njihovom vlasništvu, to je neupitno", govori Veselica.
Adanić je odgovorio na pitanje je li MOL u pitanje doveo kapacitete JANAF-a: "Dali smo određena testiranja koja su dokazala naše kapacitete, to je neupitno. Ne znam što će oni govoriti, činjenice su činjenice."
Komentirali su i licence JANAF-u i NIS-u: "JANAF je svoju licencu dobio jutros i važi do 15. listopada. JANAF nema informacije da je NIS dobio isto, u smislu da NIS prihvati sirovu naftu i plati dobavljaču za isporučeni teret", kazao je Veselica.
"Moje mišljenje je da dugoročno ne može jedna zemlja ostati bez rafinerije", dodaje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
