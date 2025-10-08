Oglas

Izjave Uprave JANAF-a

Završen sastanak JANAF-a i MOL-a: "Vjerujem da ćemo doći do ugovora prihvatljivog za obje strane"

author
N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 13:32
janaaf.jpg
N1

Predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić i član Uprave Vladislav Veselica dali su izjave za medije u sjedištu JANAF-a, vezane uz licence OFAC-a za transport nafte Naftnoj industriji Srbije te današnje pregovore s predstavnicima MOL Grupe.

Oglas

Podsjetimo, JANAF je službenim priopćenjem javnost i Zagrebačku burzu izvijestio o tome da je od Ministarstva financija SAD-a uspio ishoditi produženje licence za izvršenje važećeg ugovora o transportu nafte prema srbijanskom NIS-u.

Kako neslužbeno doznaje srpski portal Nova ekonomija, na sastanku visokog i srednjeg menadžmenta NIS-a jutros je rukovoditeljima rečeno da će sankcije Sjedinjenih Američkih Država NIS-u biti odgođene za još tjedan dana i da se čeka službena potvrda o tome iz Vlade Srbije.

"Trebamo smiriti tenzije"

Stjepan Adanić tvrdi da je JANAF otvoren za dijalog s MOL-om, ali i NIS-om "Trebamo smiriti tenzije, doći u normalu i racionalno, razborito i realno razgovarati o budućim poslovnim potezima. I dalje ćemo raditi u interesu JANAF-a i Republike Hrvatske."

Vladislav Veselica otkrio je detalje pregovora s MOL-om i naveo kako su tenzije spuštene: "Vjerujem da ćemo doći do ugovora koji je prihvatljiv za obje strane. Dogovoren je sljedeći sastanak krajem listopada u Zagrebu."

Do kada će trajati pregovori?

"Pregovori traju dok se strane ne usuglase", dodao je.

"Spremni smo u potpunosti snabdijevati obje rafinerije u njihovom vlasništvu, to je neupitno", govori Veselica.

Adanić je odgovorio na pitanje je li MOL u pitanje doveo kapacitete JANAF-a: "Dali smo određena testiranja koja su dokazala naše kapacitete, to je neupitno. Ne znam što će oni govoriti, činjenice su činjenice."

Komentirali su i licence JANAF-u i NIS-u: "JANAF je svoju licencu dobio jutros i važi do 15. listopada. JANAF nema informacije da je NIS dobio isto, u smislu da NIS prihvati sirovu naftu i plati dobavljaču za isporučeni teret", kazao je Veselica.

"Moje mišljenje je da dugoročno ne može jedna zemlja ostati bez rafinerije", dodaje.

Teme
JANAF MOL NIS Stjepan Adanić Vladislav Veselica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ