Savjet HNB-a: Povećani kamatni rizici, nisu isključene strože mjere

S obzirom na to, dolazi do rasta troška zaštite od povećanog kamatnog rizika za banke, što ih potiče da vraćaju u ponudu kredite s promjenjivom kamatnom stopom, uz početno razdoblje fiksiranja, “što ovisno o kretanju tržišnih kamatnih stopa može biti rizično ponajprije za potrošače, a u određenim okolnostima i za banke”.