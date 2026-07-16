Šest noćenja za dvoje: Evo koliko stoji ljetovanje u Hrvatskoj i regiji

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ljetna sezona u punom je jeku, a mnogi građani Bosne i Hercegovine spremaju se na odmor uz more. N1 BiH provjerio je cijene smještaja na Bookingu u popularnim ljetovalištima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji, Bugarskoj i BiH.

Podijeli

Oglas

Cijene se znatno razlikuju ovisno o destinaciji i vrsti smještaja – od povoljnijih apartmana i soba do luksuznih vila koje dosežu desetke tisuća eura.

Usporedba je napravljena za boravak od 20. do 26. srpnja (šest noćenja) za dvije osobe.

Bosna i Hercegovina

Neum

Hoteli: Cijene se kreću od 570 do 1.318 eura. U pojedine ponude uključeni su doručak i parkiralište, dok se kod drugih te usluge dodatno naplaćuju.

Privatni smještaj: Sobe se mogu pronaći po cijenama između 347 i 726 eura.

Apartmani: Najskuplja vila stoji 1.260 eura, dok se najpovoljniji apartmani mogu pronaći već od 347 eura.

Hrvatska

Makarska

Hoteli: Najskuplji hotelski smještaj stoji čak 5.160 eura, dok se većina ostalih ponuda kreće ispod 3.000 eura.

Apartmani: Za luksuzni apartman potrebno je izdvojiti više od 3.000 eura, dok se jednostavniji mogu pronaći za oko 900 eura.

Privatni smještaj: Najjeftinija ponuda iznosi 720 eura.

Na Bookingu se može pronaći i luksuzna vila s privatnim bazenom za koju je za šest noćenja potrebno izdvojiti čak 24.000 eura.

Otok Hvar

Hoteli: Najskuplji hotelski aranžman stoji 7.887 eura, dok se povoljnije opcije mogu pronaći već od 1.272 eura.

Apartmani: Najskuplji luksuzni apartman s jednom spavaćom sobom stoji nevjerojatnih 49.140 eura. Ostale ponude znatno su povoljnije i kreću se od oko 8.400 eura naniže.

Privatni smještaj: Smještaj u hostelima stoji od 963 eura, dok se sobe u privatnom smještaju mogu pronaći već od 330 eura.

PIXABAY

Crna Gora

Budva

Hoteli: Najskuplji hotelski aranžman stoji 15.012 eura, dok se najpovoljniji mogu pronaći od 558 eura, uglavnom udaljeniji od plaže ili centra.

Apartmani: Luksuzni apartmani dosežu cijenu od 9.677 eura, dok se skromniji mogu rezervirati već od 306 eura.

Privatni smještaj: Sobe stoje od 352 eura.

Ulcinj

Hoteli: Cijene se kreću između 2.016 i 2.333 eura.

Apartmani: Mogu se pronaći već od 186 eura, dok najskuplji stoje oko 2.012 eura.

Albanija

Drač

Hoteli: Najskuplji hotelski smještaj stoji 1.991 euro, dok su ostale ponude znatno povoljnije.

Vile: Cijene počinju već od 240 eura.

Apartmani: Mogu se pronaći već od 180 eura.

Privatni smještaj: Sobe u privatnim kućama stoje od 189 eura naviše.

Ksamil

Hoteli: Najskuplji aranžman iznosi 2.256 eura, dok se najjeftiniji može pronaći za oko 400 eura.

Vile: Cijene počinju od 280 eura.

Apartmani: Kreću se od 240 do 1.800 eura.

Privatni smještaj: Sobe s vlastitom kupaonicom stoje od 240 eura.

Bugarska

Sunčev brijeg

Hoteli: Za najluksuzniji hotel potrebno je izdvojiti 1.218 eura, dok se većina ostalih ponuda kreće od 840 eura naniže.

Apartmani: Cijene se kreću između 640 i 1.000 eura.

Vile: Luksuzne vile stoje do 2.460 eura, dok se najpovoljnije mogu pronaći već od 516 eura.

Privatni smještaj: Bolje opremljene sobe stoje od 467 eura.