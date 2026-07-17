Bivši pristaša
Saveznik javno okrenuo leđa Putinu i nazvao ga ratnim zločincem. Prijeti mu 10 godina zatvora
U Rusiji se nastavlja pojačan pritisak na kritičare Kremlja, a u petak su u središtu pozornosti bili pritvaranje blogera Ilje Remesla i sudsko ročište oporbenog političara Borisa Nadeždina.
Bivši proruski bloger, koji je posljednjih mjeseci postao jedan od oštrijih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ilja Remeslo, pritvoren je i optužen za širenje lažnih informacija o ruskim oružanim snagama, izvijestili su u petak državni mediji.
Vijest o njegovu pritvaranju objavljena je u vrijeme kada se održavalo i sudsko ročište oporbenom političaru Borisu Nadeždinu, što dolazi u jeku pojačanog obračuna ruskih vlasti s unutarnjim protivnicima rata u Ukrajini i kritikama njegova utjecaja na život u Rusiji.
Remeslo je izazvao veliko iznenađenje u Rusiji nakon što je u ožujku objavio oštar manifest protiv Putina, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Prema pisanju državne novinske agencije Tass, pozivajući se na policijske izvore, Remeslo je uhićen rano u petak u Sankt Peterburgu, a prijeti mu kazna do deset godina zatvora, prenosi NBC News.
Optužba za širenje lažnih informacija o vojsci posljednjih je godina često korištena protiv protivnika rata u Ukrajini te je poslužila kao osnova za zatvaranje brojnih disidenata nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Remeslo objavio: 'Pet razloga zašto sam prestao podržavati Putina' pa završio na psihijatriji
Njegov odvjetnik Sergej Badašmin rekao je za Tass da će Remeslo biti prebačen u Moskvu, gdje će se održati ročište na kojem će se odlučivati o istražnom pritvoru. Za sada nije poznato osporava li optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Nakon dugog razdoblja javne potpore Kremlju, Remeslo je na Telegramu objavio tekst pod naslovom "Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina".
Remeslo, koji je ranije bio poznat kao jedan od najglasnijih kritičara pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog te je protiv njega svjedočio i na sudu, u objavi je Putina nazvao "ratnim zločincem i lopovom", uz niz drugih optužbi.
Dan nakon objave eseja, 42-godišnji Remeslo završio je u psihijatrijskoj bolnici pod još uvijek nejasnim okolnostima.
Nakon nekoliko tjedana otpušten je iz bolnice te je nastavio na društvenim mrežama kritizirati ruskog predsjednika. U opširnom intervjuu nakon izlaska iz bolnice izjavio je da je hospitalizacija bila "cijena" njegovih riječi o Putinu.
Oporbeni političar i bivši predsjednički kandidat proglašen stranim agentom
Istodobno, u Moskovskoj oblasti održano je sudsko ročište Borisu Nadeždinu, oporbenom političaru i bivšem predsjedničkom kandidatu.
Ruske vlasti spriječile su ga da se kandidira protiv Putina na predsjedničkim izborima 2024. godine, a prošlog tjedna proglasile su ga stranim agentom, oznakom koju Kremlj često koristi za diskreditaciju svojih protivnika.
Nadeždin (63) tereti se za prikazivanje "ekstremističkih simbola" zbog objave na svom Telegram kanalu iz 2023. godine, u kojoj je podijelio poveznicu na prijenos na YouTubeu tijekom kojeg je bila prikazana fotografija pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog.
Ruske vlasti Navaljnog i njegovu Zakladu za borbu protiv korupcije proglasile su ekstremističkima i zabranile njihovo djelovanje. Nadeždin odbacuje optužbe.
Sud mu je, u presudi koja se pokazala blažom nego što su mnogi očekivali, izrekao novčanu kaznu od 1000 rubalja, odnosno oko 12 američkih dolara, nakon čega je pušten na slobodu.
Statusstranog agenta onemogućuje Nadeždinu kandidaturu na parlamentarnim izborima koji će se održati u rujnu, a koje mnogi promatraju kao mogući pokazatelj razine nezadovoljstva javnosti.
Nadeždinu zabranjen izlazak iz Rusije
Na sudu je u petak izjavio da je svrha procesa protiv njega "ušutkati ga i ne dopustiti mi da se kandidiram na parlamentarnim izborima".
Kada je 2024. godine pokušao ući u predsjedničku utrku protiv Putina, brojni su građani u dugim redovima čekali kako bi svojim potpisom podržali njegovu kandidaturu. Taj je odaziv izazvao nezadovoljstvo u Kremlju, koji nastoji ostaviti dojam potpune potpore Putinu među biračima.
Uoči suđenja Nadeždin je rekao da zbog svoje obitelji ne isključuje mogućnost odlaska iz Rusije, kao što su bili prisiljeni učiniti mnogi protivnici Kremlja. No kasnije je objavio da je zaprimio službenu obavijest prema kojoj mu je zabranjen izlazak iz zemlje te najavio da će se na tu odluku žaliti.
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