ZARINE OPASNE HLAČE
Moda koja ubija: Otrovne haljine, zapaljive krinoline i smrtonosni korzeti
Široke satenske hlače iz Zare posljednjih su tjedana postale pravi hit na društvenim mrežama, ali ne zbog izgleda, već zbog brojnih padova i ozljeda koje, prema tvrdnjama korisnica, uzrokuju. Pod hashtagom #deadlyzarapants ("smrtonosne Zarine hlače") žene dijele iskustva o spoticanju, oguljenim koljenima pa čak i prijelomima kostiju.
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Problem je, tvrde, u vrlo širokom kroju zbog kojeg se tijekom hodanja stopalo lako zaplete u drugu nogavicu, što povećava rizik od pada.
Iako su ove hlače postale viralni fenomen, povijest mode pokazuje da je odjeća nekoć predstavljala mnogo ozbiljniju prijetnju zdravlju.
Bojanje odjeće arsenom i opasne krinoline
U 19. stoljeću među najpoželjnijim odjevnim predmetima bile su haljine obojene pigmentom poznatim kao Paris green, odnosno Schweinfurtsko zelenilo. Iza atraktivne nijanse skrivao se arsen, koji se koristio i kao otrov za štakore. Tijekom plesova i visokih temperatura otrov se oslobađao iz tkanine, uzrokujući kožne promjene, mučninu, ispadanje kose i kronično trovanje.
Jednako opasne bile su i krinoline – velike podsuknje od čeličnih obruča i konjske dlake. Zbog svoje veličine lako su dolazile u dodir s otvorenim plamenom svijeća ili kamina, a žene ih često nisu uspijevale skinuti na vrijeme. Povjesničari procjenjuju da su samo u Velikoj Britaniji tijekom sredine 19. stoljeća takvi požari odnijeli nekoliko tisuća života, piše Deutsche Welle.
A tek korzeti...
Ni korzeti nisu bili bezazleni. Iako su naglašavali tanak struk, pretjerano stezanje moglo je deformirati rebra, pritiskati unutarnje organe i otežavati disanje. Posljedice su bile probavne smetnje, vrtoglavice i česte nesvjestice, a liječnici smatraju da je dugotrajno nošenje moglo oslabiti i mišiće leđa te trbuha.
U usporedbi s otrovnim haljinama, zapaljivim krinolinama i korzetima koji su mijenjali anatomiju tijela, viralne Zarine hlače možda nisu najopasniji modni trend u povijesti, ali su ponovno otvorile raspravu o tome koliko moda ponekad može biti nepraktična – pa i rizična.
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