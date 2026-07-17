Moda koja ubija: Otrovne haljine, zapaljive krinoline i smrtonosni korzeti

Jednako opasne bile su i krinoline – velike podsuknje od čeličnih obruča i konjske dlake. Zbog svoje veličine lako su dolazile u dodir s otvorenim plamenom svijeća ili kamina, a žene ih često nisu uspijevale skinuti na vrijeme. Povjesničari procjenjuju da su samo u Velikoj Britaniji tijekom sredine 19. stoljeća takvi požari odnijeli nekoliko tisuća života, piše Deutsche Welle.