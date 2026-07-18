iskop pun vode
Tragedija u okolici Zagreba: Dijete se utopilo tijekom igre u dvorištu
N1 Info
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18. srp. 2026. 10:27
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U istočnom dijelu Zagrebačke županije došlo je do tragedije - dijete se utopilo u neograđenom dijelu dvorišta kuće.
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Zagrebačka policija izvijestila je da je dijete u petak u popodnevnim satima u neograđenom dvorištu kuće najvjerojatnije za vrijeme igre palo u iskop veličine 55 metara x 13 metara ispunjen vodom dubine oko jedan metar.
Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je preminulo.
Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
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