Zaštitite se
Provjerite svoj PIN: Ako je među ovima, odmah ga promijenite
Vaš četveroznamenkasti PIN na mobitelu možda je manje siguran nego što mislite. Najnovije analize velikih curenja podataka pokazuju da mnogi korisnici i dalje biraju jednostavne i lako pamtljive kombinacije, zbog čega ih je znatno lakše pogoditi.
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Stručnjaci upozoravaju da promjena PIN-a može biti jednostavan, ali važan korak u zaštiti osobnih podataka i financijskih računa.
Najčešći PIN-ovi prvi su na meti napadača
Iako četveroznamenkasti PIN omogućuje čak 10.000 mogućih kombinacija, velik broj ljudi i dalje koristi iste, predvidljive kodove. Među najčešćima su kombinacije poput 1234, 0000, 1111 i 1212, koje se redovito nalaze na vrhu popisa najkorištenijih PIN-ova.
Analize velikih baza podataka otkrivaju da relativno mali broj popularnih kombinacija čini značajan udio svih korištenih PIN-ova. Upravo zato osobe koje pokušavaju neovlašteno pristupiti uređajima ili računima najprije isprobavaju upravo takve kodove, prenosi Fenix Magazin.
Navike korisnika često narušavaju sigurnost
Glavni razlog odabira slabih PIN-ova jest jednostavnost pamćenja. Mnogi biraju uzastopne brojeve poput 1234 ili 4321, ponavljanja kao što su 2222 i 7777 ili simetrične kombinacije poput 6969.
Međutim, upravo takvi obrasci čine PIN znatno lakšim za pogađanje, osobito ako napadač koristi automatizirane metode isprobavanja najčešćih kombinacija.
Osobni podaci nisu dobra zaštita
Stručnjaci upozoravaju i na još jednu čestu pogrešku – korištenje datuma rođenja, godina rođenja, obljetnica ili drugih važnih datuma kao PIN-a. Iako ih je lako zapamtiti, takve kombinacije predstavljaju dodatni sigurnosni rizik, posebno ako netko već raspolaže osnovnim informacijama o vlasniku uređaja ili kartice.
Podaci pokazuju da su upravo ovakvi “osobni” PIN-ovi među najčešće odabranima.
Promjena PIN-a jednostavna je, ali učinkovita mjera
Ako koristite jedan od često korištenih PIN-ova, nije potrebno mijenjati bankovnu karticu ili mobilni uređaj. Dovoljno je odabrati novu kombinaciju koja nije povezana s očitim uzorcima ili osobnim podacima.
Sigurnosni stručnjaci preporučuju izbjegavanje uzastopnih brojeva, ponavljanja i lako prepoznatljivih kombinacija te korištenje različitih PIN-ova za različite uređaje i usluge.
Mala promjena može značajno povećati sigurnost
Pouzdan PIN ne mora biti kompliciran za pamćenje, ali bi trebao biti dovoljno nepredvidljiv da ga drugi teško mogu pogoditi. Korištenje jedinstvenih kombinacija i izbjegavanje istog PIN-a na više mjesta može znatno smanjiti rizik od neovlaštenog pristupa.
Iako se PIN može činiti kao sitnica, upravo on često predstavlja prvu i najvažniju liniju obrane vaših osobnih podataka i financijske sigurnosti.
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