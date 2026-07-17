Provjerite svoj PIN: Ako je među ovima, odmah ga promijenite

Stručnjaci upozoravaju i na još jednu čestu pogrešku – korištenje datuma rođenja, godina rođenja, obljetnica ili drugih važnih datuma kao PIN-a. Iako ih je lako zapamtiti, takve kombinacije predstavljaju dodatni sigurnosni rizik, posebno ako netko već raspolaže osnovnim informacijama o vlasniku uređaja ili kartice.