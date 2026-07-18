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meteoalarm

DHMZ izdao upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Prijete jaki grmljavinski pljuskovi, Dalmaciju čekaju vrućine

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N1 Info
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18. srp. 2026. 11:46
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Marko Lukunic/PIXSELL, DHMZ/Meteoalarm

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za subotu žuta i narančasta upozorenja zbog grmljavinskih pljuskova i visokih temperatura.

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Narančasta upozorenja zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom uz prolazno jak vjetar zdana su za zagrebačku i karlovačku regiju, dok je žuto upozorenje na snazi u osječkoj, gospićkoj i riječkoj regiji. Mogućnost grmljavine veća je od 70 posto.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", navode iz DHMZ-a.

Narančasta upozorenja zbog visokih temperatura na snazi su za splitsku i dubrovačku regiju, dok je žuto upozorenje izdano za riječku regiju.

"Budite na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", ističu.

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Meteoalarm/DHMZ

Nestabilno s kišom

U većini krajeva danas će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša, ponegdje i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C.

U nedjelju većinom promjenljivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C.

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