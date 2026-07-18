DHMZ izdao upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Prijete jaki grmljavinski pljuskovi, Dalmaciju čekaju vrućine

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C.