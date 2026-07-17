Britanski novinar bio Rimu, Veneciji i Firenci, ali jedan ga je talijanski grad najviše osvojio. Evo zašto

Njegova povezanost s Italijom počela je nakon vjenčanja prijatelja u Toskani. Dok se ostatak društva zaputio prema Firenci, on je odlučio posjetiti Bolognu, grad koji mu je preporučivala pokojna sestra i za koji je govorila da joj je najdraži na svijetu. Iako nikada nije dobio priliku pitati je zbog čega ga toliko voli, ta mu je preporuka bila dovoljna da gradu pruži priliku.