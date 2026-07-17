Hit destinacija 2026.
Britanski novinar bio Rimu, Veneciji i Firenci, ali jedan ga je talijanski grad najviše osvojio. Evo zašto
Novinar britanskog Metroa, Adam Miller, u svojoj putopisnoj rubrici opisao je Bolognu kao talijanski grad koji ga je iznenadio svojom atmosferom te kao grad koji je nepravedno ostao u sjeni poznatih destinacija.
Grad Bologna, koji je istovremeno proglašen jednom od najpopularnijih TikTok destinacija za 2026. godinu, Miller je u tekstu izdvojio kao svoj novi omiljeni talijanski grad. Kako navodi, oduševila ga je već prilikom prvog posjeta.
Njegova povezanost s Italijom počela je nakon vjenčanja prijatelja u Toskani. Dok se ostatak društva zaputio prema Firenci, on je odlučio posjetiti Bolognu, grad koji mu je preporučivala pokojna sestra i za koji je govorila da joj je najdraži na svijetu. Iako nikada nije dobio priliku pitati je zbog čega ga toliko voli, ta mu je preporuka bila dovoljna da gradu pruži priliku.
Gradovi su mu uvijek draži od odmora na plaži
Miller zaMetro ističe kako bi uvijek radije izabrao gradski odmor nego opuštanje na plaži ili uz bazen u luksuznoj vili. "Volim vrevu, mirise i osjećaj da iza svakog ugla možete slučajno otkriti restoran, izložbu ili predstavu koja će vam promijeniti pogled na svijet", opisao je.
Iako u svakodnevnom životu nije osoba koja voli detaljno planirati, kod putovanja u gradove pristupa potpuno drugačije. Tada, kaže, želi precizan raspored, popis muzeja, galerija i crkvi, unaprijed rezervirane večere te ispunjen svaki dio dana.
Što vrijedi vidjeti u Bologni?
Prije dolaska u Bolognu nije imao velika očekivanja. Pretražujući internet, među glavnim znamenitostima pronašao je trg Piazza Maggiore, baziliku San Petronio, poznate Dvije kule i baziliku Santo Stefano.
"Iskreno, nikad prije nisam čuo za njih i na prvi pogled nisu me posebno impresionirali", priznao je.
Na fotografijama mu je Bologna izgledala privlačno, s prepoznatljivim crvenim zgradama, arkadama i pogledom prema Apeninima, ali prije putovanja nije osjećao posebno uzbuđenje. To se, međutim, vrlo brzo promijenilo.
Miller je prije toga već više puta boravio u Italiji i posjetio neke od njezinih najpoznatijih gradova, među kojima su Firenca, Rim, Venecija, Milano, Verona, Siena, Lucca, Pisa i Bergamo. Zbog toga mu se tvrdnja da je Bologna nekome najdraži talijanski grad, pa čak i najdraži grad na svijetu, činila pomalo pretjeranom.
Ipak, nakon samo jedne noći u Bologni shvatio je zašto ju je njegova sestra toliko voljela. "Postoji malo gradova kojima se želim stalno vraćati, a Bologna je sada na samom vrhu tog popisa. Već sam rezervirao novi posjet za kasnije ovog mjeseca", napisao je.
Najpoznatiji talijanski gradovi postali žrtve vlastite popularnosti
Miller naglašava da Firenca, Rim i Venecija u potpunosti opravdavaju svoj ugled. Vatikan ga je, kako kaže, toliko impresionirao da su mu krenule suze, dok mu je šetnja venecijanskim kanalima ostala među najljepšim iskustvima.
No, smatra da ti gradovi uz svoju ljepotu imaju i veliki nedostatak - postali su žrtve vlastite popularnosti. "To su prave turističke zamke", napisao je, objašnjavajući da posjeti znamenitostima često uključuju velike gužve, čekanja u redovima te visoke cijene hrane, pića i smještaja.
"Kad znam da je Bologna udaljena samo 40 minuta vlakom od Firence, više nikad ne bih birao smještaj tamo", dodao je.
Bologna zadržava ono što drugi gradovi gube
Upravo mu je Bologna, tvrdi Miller, pokazala što neki grad čini posebnim. Iako obiluje povijesnim i arhitektonskim znamenitostima, njezina najveća vrijednost prema njegovu mišljenju nije samo u njima, nego u atmosferi koju pruža.
Grad često nazivaju La Rossa, odnosno "Crvena", zbog karakterističnih zgrada od terakote koje su stoljećima njegov prepoznatljiv simbol. Ulice su pune života, a kafići i barovi ispunjeni lokalnim stanovništvom koje razgovara, druži se i uživa u svakodnevnim navikama.
Iako je Bolognu posjetio izvan glavne sezone, od ponedjeljka do srijede, atmosfera mu je djelovala kao da je vikend. "Bologna je užurbana, ali nikad ne gubi svoju eleganciju", napisao je.
La Grassa - grad za ljubitelje hrane
Bologna ima još jedan poznati nadimak - La Grassa, odnosno "Debela", koji je dobila zbog svoje bogate kulinarske tradicije.
Miller, koji je obišao neke od najvećih svjetskih gastronomskih središta poput New Yorka, Tokija, Pariza i Singapura, kaže da ga je upravo Bologna posebno impresionirala. "Prepuna je najbolje hrane koju sam ikad jeo, i to po cijenama koje su često upola niže nego u Londonu", napisao je.
Najpoznatije gradsko jelo su tortelini u temeljcu, no Miller ih nije probao jer ne voli sir. Njegov suputnik zato je u njima uživao bez problema, i to u velikim porcijama.
Posebno je izdvojio tržnicu Mercato delle Erbe, gdje je kušao tost alla Normu, jelo koje mu je, kako kaže, dugo ostalo u sjećanju nakon povratka kući.
Preporučena mu je i sladoledarnica Cremeria Cavour, čiji je sladoled prijateljica iz Bologne opisala kao "najbolji na svijetu". "Nije pogriješila", zaključio je.
Privlačnost jednostavnog života
Ipak, ono što je Millera najviše osvojilo nije bila ni hrana ni znamenitosti, nego osjećaj opuštenosti koji pruža Bologna.
Sve u gradu djeluje sporije i jednostavnije nego u velikim turističkim središtima poput Rima, Venecije ili Firence. Hrana, piće i razgledavanje odvijaju se bez pritiska i žurbe. "To je jedan od rijetkih gradskih odmora nakon kojeg sam se osjećao istinski odmorno", napisao je.
Zbog dobre željezničke povezanosti Bologna je, dodaje, odlična polazišna točka za istraživanje ostatka Italije. Firenca je udaljena svega 40 minuta vlakom, Venecija oko 70 minuta, a povoljne karte omogućuju jednostavne izlete.
"Nakon svega što sam napisao, mislim da je jasno - vraćam se u Bolognu. A što vi čekate?", zaključio je Miller.
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