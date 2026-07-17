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VREMENSKA PROGNOZA

Meteoalarm upozorava na nevrijeme, temperature bi mogle pasti za više od 10 stupnjeva

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Tea Blažević
|
17. srp. 2026. 07:06
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Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, no situacija je i dalje nestabilna. U nastavku petka treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu kao i u unutrašnjosti, češće u središnjoj i zapadnoj. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je na snazi za zagrebačku regiju.

Vikend donosi nastavak nestabilnog vremena. U subotu će kiše i pljuskova s grmljavinom biti pretežno na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.  

Nedjelja će također donijeti česte kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer, kad lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u novom tjednu, kad očekujemo i osjetnije osvježenje, osobito u utorak. Temperature bi mogle pasti za više od 10 stupnjeva mjestimice u unutrašnjosti, u odnosu na vrijednosti ovih dana. 

Teme
vremenska prognoza

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