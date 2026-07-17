Meteoalarm upozorava na nevrijeme, temperature bi mogle pasti za više od 10 stupnjeva

Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, no situacija je i dalje nestabilna. U nastavku petka treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu kao i u unutrašnjosti, češće u središnjoj i zapadnoj. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je na snazi za zagrebačku regiju.