VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm upozorava na nevrijeme, temperature bi mogle pasti za više od 10 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, no situacija je i dalje nestabilna. U nastavku petka treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu kao i u unutrašnjosti, češće u središnjoj i zapadnoj. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je na snazi za zagrebačku regiju.
Vikend donosi nastavak nestabilnog vremena. U subotu će kiše i pljuskova s grmljavinom biti pretežno na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Nedjelja će također donijeti česte kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer, kad lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i u novom tjednu, kad očekujemo i osjetnije osvježenje, osobito u utorak. Temperature bi mogle pasti za više od 10 stupnjeva mjestimice u unutrašnjosti, u odnosu na vrijednosti ovih dana.
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