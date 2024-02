Ljubo Jurčić: Danas van Hrvatske ide veći broj inženjera nego fizičke radne snage

Podijeli :

Profesor ekonomije Ljubo Jurčić gostovao je u N1 Studiju kod Igora Bobića gdje je komentirao stanje hrvatskog gospodarstva.

O trendu pada stope inflacije u Hrvatskoj, Jurčić je kazao: “Izvori koji su prouzročili inflaciju su nestali i sad ovisno o brzini ekonomije, strukturi ekonomije i efikasnosti ekonomije, taj ulazak, poput virusa ili bolesti u gospodarstvu, polako izlazi. Kod ekonomija koje imaju jaču strukturu inflacija brže odlazi. Našim zemljama partnericama u Europskoj uniji je inflacija pala ispod 3%, negdje i oko 0, a u nekim mjesecima je i u minusu.”

Projekcija Vlade za ovu godinu je 3%. Postavlja se pitanje hoće li to biti ostvarivo.

Jurčić smatra da hoće, ukoliko se okolnosti budu razvijale u pravom smjeru.

“Europska centralna banka, pa tako i HNB imaju osnovni cilj držanja inflacije niskom, do 2%. To seže iz onog vremena kada je potražnja brže rasla nego proizvodnja i ponuda, a onda, da bi smanjili potražnju, smanjivala se potrošnja tako da se digne kamata. Taj narativ je ostao kod bankara. Oni nisu imali puno toga za učiniti, ali ipak, ako je inflacija bila velika, prvi cilj im je uvijek smanjivanje inflacije. Kada su došli do kamate 4%, a inflacija je bila 7 ili 8%, nisu više dizali kamatu. Znaju da kamata neće smanjiti inflaciju, ali će usporiti investicije potražnje i proizvodnje”, objasnio je.

Vladine mjere ističu krajem ožujka. Upitan treba li ih produljiti, Jurčić je odgovorio: “Treba ih zadržati. Europska unija preporuča da ih ukinemo, ali prije svega iz ideoloških razloga. Ako se ukine, utjecat će na inflaciju. Mi možemo to statistikči izračunati.”

Smatra da najavljeni rast plaća neće direktno utjecati na inflaciju: “Rast plaća povećava potražnju, a Hrvatska je otvorena zemlja. Ta veća potražnja se ne mora zadovoljiti iz hrvatske proizvodnje, koje ionako nema, već će se povećati uvoz. Rast plaća će indirektno djelovati na povećanje uvoza”, istaknuo je.

Posebno ga zabrinjava što ne raste hrvatska industrija.

“Kad gledamo prerađivačku industriju, tamo se broj zaposlenih smanjuje, a proizvodnja se ne povećava. Nema ni proizvodnje ni tehnologije. To je temeljna proizvodnja u današnjoj ekonomiji. Mi još uvijek živimo u industrijskom društvu” kazao je dodajući: “Zato nam i ljudi odlaze i Hrvatska propada. Svake godine u natalitetu gubimo po 20.000 ljudi i 20.000 ljudi svake godine ode iz Hrvatske. Kad gledam prošlost, u Njemačku je išla fizička radna snaga, a mi koji smo se školovali smo imali osjećaj da nas u Hrvatskoj čeka fakultetsko mjesto. Inženjeri su napravili sve tvornice koje su tehnološki bile dobre, a danas je obrnuta situacija. Isti broj ide van, ali više inženjera i manje fizičke radne snage.”

