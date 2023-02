Šefica HUP-a: Svatko ima pravo postaviti cijenu koju želi

Podijeli :

Izvor: N1

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber u N1 Studiju uživo komentirala je sastanak predstavnika trgovaca u Ministarstvu gospodarstva kao i projekt praćenja maloprodajnih cijena, takozvane bijele liste.

U projekt Ministarstva o praćenju maloprodajnih cijena, nakon što su se pojavile informacije da su brojni trgovci neopravdano podigli cijene, uključili su se zasad trgovački lanci Konzum, KTC i Tommy. Predstavljanje projekta bit će u petak, 10. veljače, u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Na pitanje što misli o bijeloj listi, Irena Weber je rekla:

“Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ako je ideja pokazati one koji su neopravdano podizali cijenu, mislim da se to neće dogoditi. Kad imate snažnu inflaciju, rast ulaznih troškova, morate podizati cijenu proizvoda. Snažno rastu cijene, prvenstveno energenti, neminovno je bilo povećanje krajnjeg inputa. Trgovci su pozdravili inicijativu Ministarstva gospodarstva, ali su tražili da se dogovori način na koji će se pratiti cijena proizvoda. Trebalo bi utvrditi koji se artikli prate. Ovako ne vidim svrhu toga.”

Weber kaže da je apsurdno prozivati trgovce što se ne priključe inicijativi i smatrati da nešto skrivaju kad su upravo cijene te koje se ne mogu sakriti: “Ako je išta vidljivo, to su cijene, ništa ne može biti skriveno. Smisao je samo da se dogovori način i svrha dostavljanja podataka i koji se proizvodi prate.”

Na pitanje hoće li se ostali priključitim rekla je:

“Sutra će sve biti jasnije. Način na koji se tretiralo trgovce od 5. siječnja gdje se etiketiralo ljude kao profitere i lopove, sigurno nije konstruktivan razgovor, pogotovo u kontekstu siječanjske inflacije. Ako gledate rezultate inspekcijskih nadzora, u nekoliko stotina nadzora nađene su nepravilnosti koje se mogu nabrojati na prste jedne ruke, još ni ne znamo koje su nepravilnosti bile. Trgovci već mjesec dana trpe napade. Taj narativ o trgovcima koji dižu cijene se cijelo vrijeme plasirao u javnost.”

To nije rezultat prelaska na euro, nego inflacijskih pritisaka, ističe Weber o podizanju cijena.

“Svatko ima pravo postaviti cijenu koju želi. Ako imate kupce, postavili ste cijenu na ispravan nivo. Ako po toj cijena nema potrošača, onda će vas samo tržište demantirati i bit ćete prisiljeni spustiti cijenu. U tržišnoj ekonomiji ovo nema smisla”, pojasnila je.

Zakon o ekstraprofitu penalizirao najbolje poduzetnike

Govoreći o srednjim i malim poduzetnicima Weber je istaknula:

“Oni nemaju snažne odjele finacnije i računovodstva i očito se nisu dobro informirali o uvjetima konverzija u euro. Pretpostavljam da su išli linijom manjeg otpora, zbog dizanja cijena energenata i troškova. Imamo informacije s terena da se inspekcije vraćaju u iste lokale, a tako je teško raditi. A i kazne bi trebale biti razmjerne prekršaju.”

Kaže da i u HUP-u ima primjera kažnjenih poduzetnika: “Imamo primjere u HUP-u kažnjenih poslodavaca. Mislim da živimo u tržišnoj ekonomiji i svaki poduzetnik ima pravo samostalno odrediti cijenu. Imamo informacije da su ljudi vraćali cijene na nivo prije 31. prosinca, ali ako je došlo do povećanja troškova, mora doći do povećanja cijena.”

Naglašava da ostaju pri stavu da su protiv Zakona o ekstraprofitu te da će za njega tražiti ocjenu ustavnosti:

“Protiv njega smo jer smatramo da je penalizirao najbolje poduzetnike koji su vodili kompanije u smislu dobrog poduzetnika, koji su ulagali, i kao rezultat toga imali su rast prihoda. Osim negativnog utjecaja na pad likvidnosti na razini poduzetništva, veći je negativni efekt na opću percepciju našeg gospodarstva od stranih investitora. Tražit ćemo ocjenu ustavnosti.”

