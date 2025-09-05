mnogi su protiv
Evo kojeg datuma pomičemo sat i prelazimo na zimsko računanje vremena
Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već relikt prošlog stoljeća koji se, usprkos svemu, tvrdoglavo zadržao.
Kako dani postaju sve kraći, a zalasci sunca sve raniji, znamo što dolazi. Nešto što se ponavlja svake godine i redovno zbuni bar jednog člana obitelji – onog koji prerano ustane ili zakasni na posao. Da, pogodili ste: ponovno je vrijeme za legendarno pomicanje sata. Netko ga proklinje, netko ga koristi kao izgovor za dodatni sat sna, ali jedno je sigurno – niko ne ostaje ravnodušan, piše City Magazine.
Ideja pomicanja sata potječe iz prošlih vremena, kada se vjerovalo da će „više svjetla navečer” značiti i manju potrošnju energije. Na papiru genijalno, ali u praksi, u doba kada smo ionako online 24/7, taj razlog zvuči zastarjelo.
Štoviše, brojna istraživanja pokazala su da promjena sata remeti biološke ritmove, povećava broj prometnih nesreća, pa čak i rizik od srčanih udara. Europska unija je još 2019. predložila ukidanje pomicanja kazaljki, ali dogovor o tome hoćemo li svi ostati na ljetnom ili zimskom vremenu nikada nije postignut. Rezultat? I dalje pomičemo satove naprijed–nazad svake godine.
U nedjelju, 26. listopada 2025. u 3:00 ujutro, sat ćemo pommaknuti jedan sat unazad, na 2:00. Što to znači u praksi? Dodatni sat sna i prividno mirnije jutro, bar dok ne shvatimo da dani postaju sve kraći. Digitalni uređaji (telefoni, računala, pametni satovi) uradit će to automatski, ali ne zaboravite na analogne zidne satove. Pitanje koje se svake godine postavlja: je li ovo uopće potrebno? Većina Europljana želi kraj pomicanja sata, ali politički dogovor i dalje izostaje.
Kako olakšati prelazak?
- Iako je riječ o „samo” jednom satu, tijelo to osjeti. Liječnici savjetuju da se pripremite nekoliko dana unaprijed:
- Nemojte ostajati dugo budni iako imate „sat viška”, pokušajte zadržati sličnu rutinu spavanja.
- Izađite na jutarnje svjetlo što ranije, jer jutarnje sunce pomaže resetiranju biološkog sata.
- Fizička aktivnost, lagana vježba tijekom dana ubrzava prilagođavanje.
- Izbjegavajte tešku hranu i kasni kofein, da ne poremetite san.
- Postupno prilagođavanje, ako ste osjetljiviji, nekoliko dana ranije možete ići u krevet i ustajati 10–15 minuta kasnije, pa će prelazak biti lakši.
Zimsko računanje vremena nije samo sezonska zanimljivost, već ostatak prošlog stoljeća koji se, usprkos svemu, zadržao. Dok čekamo da ga se konačno odreknemo, iskoristimo jedinu stvar koju nam sigurno donosi: sat vremena više sna, bez imalo grižnje savjesti.
