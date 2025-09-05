Evo kojeg datuma pomičemo sat i prelazimo na zimsko računanje vremena

Kako dani postaju sve kraći, a zalasci sunca sve raniji, znamo što dolazi. Nešto što se ponavlja svake godine i redovno zbuni bar jednog člana obitelji – onog koji prerano ustane ili zakasni na posao. Da, pogodili ste: ponovno je vrijeme za legendarno pomicanje sata. Netko ga proklinje, netko ga koristi kao izgovor za dodatni sat sna, ali jedno je sigurno – niko ne ostaje ravnodušan, piše City Magazine.