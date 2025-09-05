Oglas

"politička i osobna odluka"

Anušić komentirao Milanovićev posjet FALIŠ-u u Šibeniku

N1 Info
|
05. ruj. 2025. 11:37
ivan anušić
Neva Zganec / Pixsell

Ministar obrane Ivan Anušić sastao se danas u Zagrebu sa slovenskim kolegom Borutom Sajovićem. Tom prilikom Anušić je, među ostalim, komentirao i odlazak predsjednika Zorana Milanovića u Šibenik na festival FALIŠ.

U razgovoru s novinarima Ivan Anušić ponovio je stav Vlade da ne šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu.

"Stav Hrvatske je jasan, Hrvatska vojska neće u Ukrajinu", kazao je Anušić dodavši kako će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini u svemu u čemu je i dosad pomagala.

Na pitanje novinara da komentira odlazak predsjednika Zorana Milanovića u Šibenik na festival FALIŠ, Anušić je kratko odgovorio:

"Milanović ima pravo posjetiti bilo koji festival u Hrvatskoj, ne vidim tu nista ni sporno ni problematično. Njegov odlazak tamo je legitiman, to je njegova odluka, kako politička tako i osobna", rekao je ministar obrane.

Podsjetimo, Milanović se u četrvtak navečer nenajavljeno pojavio u Šibeniku gdje je pratio promociju knjige Šimuna Cimermana "Bitka na Sutjesci: Bitka svih bitaka".

Teme
fališ ivan anušić pomoć ukrajini zoran milanović

