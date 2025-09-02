Odgovorila je na pitanje rastu li cijene nekretnina i dalje: "Trend je malo sporiji nego što je bio u prvih par godina nakon covida, trend se malo usporio u 2024. godini u odnosu na 2023. i 2022. godinu kada smo bilježili najveći rast. Činjenica jest da cijene i dalje rastu. Ne rješavamo glavni razlog zbog kojeg cijene i dalje rastu, a to je manjak ponude. U novogradnji se ne proizvodi dovoljno, a fond rabljenih stanova je potrošen, u njega se desetljećima nije ulagalo. Ono što je ostalo na tržištu je precijenjeno zbog očekivanja vlasnika, a naše tržište je jako tromo, vlasnici se ne odlučuju na prodaju ako ne mogu postići ono što smatraju da trebaju."