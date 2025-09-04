NotePin
U sljedećem desetljeću svi ćemo imati ovaj uređaj i bit će popularniji od mobitela
Kompanija Nathana Xua, koja je nastala bez pomoći investitora, prodala je više od milijun AI uređaja za snimanje koji transkribiraju i sažimaju užurbane dane liječnika, odvjetnika i poslovnih ljudi. A on tek počinje.
U kišno srpanjsko jutro, u otmjenom predgrađu Amsterdama, Nathan Xu smjestio se u talijanski kafić gdje ga čeka niz sastanaka. S osmijehom pita može li snimati naš razgovor i zakači tanki uređaj, veličine USB memorije, na svoju košulju.
Jednim klikom, ovalni uređaj počinje snimati, transkribirati i sažimati sve što on kaže. Ali i sve što kaže bilo tko oko njega. Uređaj, koji proizvodi Xuov startup Plaud sa sjedištima u San Franciscu i Shenzhenu u Kini, može pohraniti do 20 sati snimaka i pretvarati ih u pretražive transkripte. Povezuje mikrofone sa softverom Plauda i paketom AI alata poput ChatGPT-a, piše Forbes Srbija.
Nazvan NotePin, ovaj je gadget brzo pronašao publiku. Od lansiranja 2023. godine, Xu je prodao više od milijun ovakvih uređaja liječnicima, odvjetnicima i drugim preopterećenim ljudima s dugim radnim danima i kratkim pamćenjem.
Novo tržište
To čini Plaud jednim od prvih favorita u utrci da se alati umjetne inteligencije izmjeste s telefona i laptopa i prebace izravno na tijelo. Xuov tim već je nadmašio rane američke konkurente poput Rebita i ugašenog Humane-a. Oni su obećavali AI asistente, a isporučili skupe neuspjehe. Investitori su uložili gotovo 350 milijuna dolara u ovo područje. Novi val startupa poput Omi i Limitlessa izbacuje nosive uređaje, dok je Amazon nedavno kupio Bee, mali startup za uređaje za bilježenje, za nepoznat iznos. U svibnju, OpenAI je potrošio nevjerojatnih 6,4 milijarde dolara da bi doveo u svoje redove Johnnyja Ivea, dizajnera iPhonea, i njegov budući AI uređaj.
Plaud i slične kompanije koriste promjene u tehnološkoj industriji. AI botovi za bilježenje sastanaka postaju sve češći sudionici konferencijskih poziva. Budući da mnogi više ni ne mare za prisutnost takvih transkriptora u uredu, pravila bontona oko snimanja izvan njega polako nestaju. "Sada pretpostavljam da se sve, čak i sastanci uz kavu, snimaju“, rekla je Pia Diribarne, suosnivačica New Wave VC, koja je podržala Bee.
Svjestan ogromnih problema privatnosti koje donose osobni uređaji za snimanje, Xu pažljivo pozicionira Plaudove proizvode kao profesionalne alate, a ne kao gadgete namijenjene tajnom snimanju obiteljskih razgovora za stolom. "Uvijek preporučujemo korisnicima da dobiju suglasnost prije nego što počnu snimati“, kaže on oprezno.
Veliki novac, sve veća konkurencija
Za razliku od mnogih AI kompanija, Plaud ne samo da donosi novac — već posluje profitabilno. Zahvaljujući prodaji NotePin uređaja po cijeni od 159 dolara i prihodima od godišnjih planova za transkripciju koji počinju od 99 dolara, kompanija je na putu da ove godine ostvari 250 milijuna dolara godišnjeg prihoda. Xu se hvali maržama usporedivima s Appleovih 25% po svakom prodanom iPhoneu.
I, za razliku od konkurenata, Plaud je sve to postigao bez pomoći vanjskog kapitala. Xu (34) je pokrenuo firmu udruživši svoju ušteđevinu sa starijim suosnivačem Charles Liuom, vlasnikom tvornice u Shenzhenu. Kao i lansiranjem kampanje za grupno financiranje od milijun dolara. Njih dvojica i dalje posjeduju ogroman dio kompanije. Ali konkurencija raste i Plaud se sada suočava sa sve većim brojem startupa koji žele da njihov osobni AI uređaj ugrabi dio tržišta pametnih telefona vrijednog 540 milijardi dolara godišnje.
"U narednom desetljeću, svaka osoba će imati nosivi AI uređaj,“ rekao je Xu. "Bit će popularniji od pametnih telefona.“
