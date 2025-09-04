U sljedećem desetljeću svi ćemo imati ovaj uređaj i bit će popularniji od mobitela

To čini Plaud jednim od prvih favorita u utrci da se alati umjetne inteligencije izmjeste s telefona i laptopa i prebace izravno na tijelo. Xuov tim već je nadmašio rane američke konkurente poput Rebita i ugašenog Humane-a. Oni su obećavali AI asistente, a isporučili skupe neuspjehe. Investitori su uložili gotovo 350 milijuna dolara u ovo područje. Novi val startupa poput Omi i Limitlessa izbacuje nosive uređaje, dok je Amazon nedavno kupio Bee, mali startup za uređaje za bilježenje, za nepoznat iznos. U svibnju, OpenAI je potrošio nevjerojatnih 6,4 milijarde dolara da bi doveo u svoje redove Johnnyja Ivea, dizajnera iPhonea, i njegov budući AI uređaj.