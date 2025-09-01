"Rastu depoziti tijekom sezone. Ovo su mjeseci kad imamo rast depozita, a onda se preljevaju u potražnju za nekretninama. Znamo da ljudi kod nas često novce ulažu u nekretnine. To možda nije najpametnije. Ako postoji neka definicija mrtvog kapitala onda je to da uložite novce u nekretninu koja se ne iznajmljuje niti se u njoj živi", poručio je guverner.