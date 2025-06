Slovenac ogorčen: "Deset eura za dva soka u Vodicama... Je li to normalno?"

Neki korisnici kazali su da su u centru Ljubljane iste cijene. "U Ljubljani je isti sok 3,5€", dodao je drugi korisnik. "Dečki, svi mi, Hrvati, Slovenci, Nijemci, Austrijanci, trebali bismo prestati piti i naručivati u tim barovima. To će zaustaviti te cijene i sniziti ih. Na kraju ćemo svi biti sretni", napisao je jedan. "Usput skočite preko granice u Trst po jeftiniju robu. Onda hladnjača i neko pivce unutra, pa je to to... Onda održavamo, dok im ne dođe do glave da su im cijene problem. Sada im ni Nijemci ne troše više kao nekad. Hoće oni, samo su Hrvati malo tvrdoglavi, pa im duže treba da shvate", kazao je jedan korisnik.