Središnje banke ponovno gomilaju zlato: Evo tko najviše puni rezerve

Među vodećim kupcima u rujnu WGC je izdvojio i Češku koja je kupila dvije tone plemenitog metala, jednako kao u kolovozu. Središnja banka popunjava zalihe već više od dvije i pol godine. Češke zlatne rezerve u rujnu su se tako popele na 67 tona, a središnja banka namjerava do 2028. u zalihama imati 100 tona, navodi WCG u izvješću, prenosi tportal.