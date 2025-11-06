Središnje banke ponovno gomilaju zlato: Evo tko najviše puni rezerve

Središnje banke kupile su u rujnu neto oko 39 tona zlata, najviše od početka godine, pokazali su podaci udruge rudarskih kompanija WGC
Središnje su banke u rujnu uvećale kupnju na mjesečnoj razini za 79 posto, izračunali su u WGC-u. Najaktivniji je kupac u rujnu bila brazilska središnja banka, koja je rezervama dodala čak 15 tona zlata.
Slijedi kazahstanska središnja banka s kupljenih osam tona, a na trećem je mjestu središnja banka Gvatemale sa šest tona. Ruska središnja banka kupila je u rujnu tri tone zlata. Još u kolovozu bila je prodala istu količinu i jedina je, prema podacima WCG-a, bila smanjila zlatne rezerve.
Među vodećim kupcima u rujnu WGC je izdvojio i Češku koja je kupila dvije tone plemenitog metala, jednako kao u kolovozu. Središnja banka popunjava zalihe već više od dvije i pol godine. Češke zlatne rezerve u rujnu su se tako popele na 67 tona, a središnja banka namjerava do 2028. u zalihama imati 100 tona, navodi WCG u izvješću, prenosi tportal.
Poljaci ruše rekorde
Rezerve je na početku jeseni smanjio samo Uzbekistan čija je središnja banka prodala četiri tone zlata, pokazali su podaci WGC‑a.
Bugarska središnja banka uvećala je pak u kolovozu rezerve za dvije tone zlata, najviše od lipnja 1997. kad je bila kupila osam tona plemenitog metala.
Bugarska će u siječnju iduće godine ući u eurozonu, pa bi dio zlatnih rezervi u okviru pristupnog postupka mogla prenijeti Europskoj središnjoj banci (ECB), napomenula je udruga proizvođača u izvješću za kolovoz.
U razdoblju od siječnja do rujna najviše zlata kupila je poljska središnja banka, čak 67 tona, u sklopu plana povećanja njegovog udjela u rezerva na 30 posto. Prvotni cilj od 20 posto dosegnuli su već početkom godine, a krajem kolovoza imali su na zalihama 515 tona zlata, s udjelom u ukupnim zalihama od 22 posto, stoji u izvješću.
