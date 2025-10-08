"Mislim da i bitcoin i zlato pokazuju koliko je velika potražnja za ne-fiat valutama, dakle onima koje nisu pod državnom kontrolom. Ne smatram da je bitcoin alternativa zlatu, nego još jedan način da ljudi akumuliraju vrijednost u ne-fiat obliku. Tržište za to je veliko i značajno – zato je bitcoin na povijesnim razinama, baš kao i zlato", pojašnjava Mai.