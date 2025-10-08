Oglas

cijena najviša ikad

Zašto je podivljala cijena zlata?

author
N1 Info
|
08. lis. 2025. 22:00

Cijena unce premašila je četiri tisuće dolara – prvi put u povijesti. Analitičari kažu da rast potiču globalni dugovi, inflacija i pad vrijednosti američkog dolara.

Po riječima Quentina Maia, predsjednika i izvršnog direktora West Point Golda, zlato trenutačno raste iz više razloga.

Kombinacija slabljenja dolara, carina...

"Najznačajnije, to je kombinacija kamatnih stopa, carina i općeg slabljenja američkog dolara, koji je u posljednjih šest do devet mjeseci izgubio najmanje 10 do 12 posto svoje vrijednosti u odnosu na druge svjetske valute", rekao je Mai.

Pad dolara i zabrinutost zbog rasta zaduženosti vodećih ekonomija tjeraju ulagače prema sigurnijim ulaganjima.

Razloge je izložio i Daniel Altman, ekonomist High Yield Economicsa:

"Zlato raste jer investitori traže zaštitu od inflacije. Zabrinuti su zbog ogromnih dugova koje gomilaju najveća svjetska gospodarstva i vide mogućnost devalvacije nekih od tih valuta. Ako do devalvacije dođe zbog rasta inflacije, investitorima će trebati sigurno utočište – a zlato je jedna od tih mogućnosti.

Bitcoin i zlato - način zaobilaženja inflacije

Dok traje blokada američke vlade, tržišta su u neizvjesnosti, a investitori se okreću zlatu i bitcoinu– kao alternativi valutama koje izdaju države.

"Mislim da i bitcoin i zlato pokazuju koliko je velika potražnja za ne-fiat valutama, dakle onima koje nisu pod državnom kontrolom. Ne smatram da je bitcoin alternativa zlatu, nego još jedan način da ljudi akumuliraju vrijednost u ne-fiat obliku. Tržište za to je veliko i značajno – zato je bitcoin na povijesnim razinama, baš kao i zlato", pojašnjava Mai.

Quentin Mai
N1

Nadmašilo sve druge klase imovine

Zlato je, tvrde analitičari, u proteklom desetljeću nadmašilo gotovo sve druge klase imovine – ponajviše zbog rastuće zabrinutosti oko globalnog duga.

"Zlato je od globalne financijske krize i recesije nadmašilo većinu drugih vrsta ulaganja. Vjerujem da je to ponajviše zbog sve većih briga oko zaduženosti. Dok se dugovi ne racionaliziraju – bilo povećanjem poreza, smanjenjem potrošnje ili devalvacijom valuta – zlato će, po mom mišljenju, ostati popularan izbor", predviđa Mai.

S obzirom na fiskalne napetosti i moguće smanjenje kamatnih stopa u SAD-u, analitičari procjenjuju da bi cijena zlata mogla dosegnuti i do 4.500 dolara po unci u sljedećih šest mjeseci.

Teme
američki dolar bitcoin cijena zlata ulaganje u zlato zlato štednja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
