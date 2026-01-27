Vlasnici švicarskog kluba za tragediju optužili djevojku koja je poginula: "To je bio njen show"

„Nisam joj to zabranio niti sam je upozorio na sigurnosna pravila. Nismo uočili opasnost. Voljela je to raditi i htjela je biti dio tog spektakla“, izjavio je Moretti. Sličnu je verziju događaja iznijela i Jessica Moretti, koja je saslušana istoga dana, 20. siječnja. Tvrdila je da je Cyane sama inicirala nošenje boca te da nikada ne bi dopustila takav nastup da je smatrala kako postoji i najmanji rizik. Dodala je kako tijekom deset godina rada u ugostiteljstvu nikada nije razmišljala da bi takva praksa mogla biti opasna, prenosi Večernji.