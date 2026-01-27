požar u crans-montani
Vlasnici švicarskog kluba za tragediju optužili djevojku koja je poginula: "To je bio njen show"
Protiv Jacquesa i Jessice Moretti vodi se kazneni postupak zbog ubojstva iz nehaja, izazivanja požara iz nehaja te nanošenja teških tjelesnih ozljeda iz nehaja.
Švicarski bračni par Moretti, vlasnici noćnog bara u kojem je tijekom dočeka Nove godine život izgubilo 40 ljudi, pred istražiteljima su odgovornost za tragediju pokušali prebaciti na članove osoblja, ponajviše na mladu konobaricu koja je i sama stradala u požaru.
Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica Moretti (40) nalaze se pod sudskim nadzorom nakon smrtonosnog požara koji je izbio u klubu Constellation u poznatom skijalištu Crans-Montana. Prema zapisnicima s ispitivanja koji su dospjeli u javnost, vlasnici su tijekom višesatnog saslušanja tvrdili da nisu oni krivi za izbijanje vatre, piše Le Parisien.
Njihova obrana, koja je trajala gotovo 20 sati pred trojicom tužitelja, temeljila se ponajprije na optuživanju 24-godišnje konobarice Cyane Panine. Ona je u trenutku izbijanja požara sudjelovala u promotivnom nastupu, kolega ju je nosio na ramenima dok je u rukama držala dvije boce šampanjca s upaljenim prskalicama.
Iako je nosila zaštitnu kacigu, Cyane, koja je poginula u požaru, navodno nije primijetila da su prskalice zapalile strop podruma, obložen izuzetno zapaljivom pjenom. Jacques Moretti istražiteljima je rekao da je riječ o njezinoj ideji te da je nastup bio dio “njezina showa”.
„Nisam joj to zabranio niti sam je upozorio na sigurnosna pravila. Nismo uočili opasnost. Voljela je to raditi i htjela je biti dio tog spektakla“, izjavio je Moretti. Sličnu je verziju događaja iznijela i Jessica Moretti, koja je saslušana istoga dana, 20. siječnja. Tvrdila je da je Cyane sama inicirala nošenje boca te da nikada ne bi dopustila takav nastup da je smatrala kako postoji i najmanji rizik. Dodala je kako tijekom deset godina rada u ugostiteljstvu nikada nije razmišljala da bi takva praksa mogla biti opasna, prenosi Večernji.
Međutim, obitelj poginule konobarice i preživjeli svjedoci odlučno osporavaju te tvrdnje. Prema njihovim riječima, upravo je Jessica Moretti te večeri, kao odgovorna osoba u lokalu, poslala Cyane u obilazak s bocama i poticala je na izvođenje nastupa, koristeći kacigu koju je osigurala tvrtka Dom Pérignon. Morettijevi su priznali i ozbiljne propuste u sigurnosnim procedurama. Zaposlenici, kako su naveli, nisu prolazili formalnu protupožarnu obuku, već su dobivali samo usmene upute. Jacques Moretti priznao je i da neki radnici vjerojatno nisu znali gdje se nalaze aparati za gašenje požara.
Odgovornost su pokušali prebaciti i na zasad neimenovanog zaposlenika za kojeg tvrde da je zaključao izlaz iz podruma. Iza tih vrata pronađeno je više tijela, uključujući i Cyane, a svi su preminuli od gušenja dimom. Prokazani zaposlenik te optužbe kategorički odbacuje.
U javnosti se pojavio i videozapis koji navodno prikazuje Jessicu Moretti kako napušta zapaljeni klub noseći blagajnu, prolazeći pokraj ozlijeđenih gostiju. Ona je taj snimak komentirala porukom da prihvaća sve što se o njima govori, iako tvrdi da su optužbe neutemeljene.
Vlasnici su priznali i propuste u provjeri dobi gostiju, među stradalima je bio i 14-godišnjak. Kao objašnjenje naveli su mogućnost korištenja lažnih dokumenata ili ulaska maloljetnika tijekom kaosa koji je nastao nakon izbijanja požara.
Protiv Jacquesa i Jessice Moretti vodi se kazneni postupak zbog ubojstva iz nehaja, izazivanja požara iz nehaja te nanošenja teških tjelesnih ozljeda iz nehaja. Trenutačno nose elektroničke narukvice, oduzete su im putovnice i obvezni su redovito se javljati policiji. Istraga o jednoj od najvećih tragedija u novijoj povijesti švicarskih noćnih klubova i dalje traje.
