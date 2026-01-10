FOTO / Masovni prosvjedi protiv EU u Irskoj: "Ursula, mi kažemo ne!"

U petak su se prosvjedi i akcije poljoprivrednika održali u Poljskoj, Francuskoj, Italiji i Belgiji. Europski parlament tek se treba izjasniti o tekstu o kojem se pregovaralo više od 25 godina između EU-a i južnoameričkog bloka Mercosur, koji obuhvaća Brazil, Paragvaj, Argentinu i Urugvaj.