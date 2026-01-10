Athlone
FOTO / Masovni prosvjedi protiv EU u Irskoj: "Ursula, mi kažemo ne!"
Nekoliko tisuća poljoprivrednika okupilo se u subotu u Athloneu u središtu Irske na prosvjedu protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura, javio je novinar AFP-a.
"Ne EU-Mercosur" i "Podrška irskoj poljoprivredi" pisalo je na transparentima izvješenima na nekima od brojnih traktora koji su se slijevali prema malom mjestu smještenom na pola puta između Dublina i Galwaya, dan nakon europskog zelenog svjetla tom sporazumu.
Poput francuske, mađarske, poljske i austrijske vlade i irska se vlada protivila sklapanju ovog sporazuma koji izaziva snažan otpor poljoprivrednika zbog straha od uvoza jeftinijih proizvoda koji nisu nužno usklađeni s normama EU-a.
U petak su se prosvjedi i akcije poljoprivrednika održali u Poljskoj, Francuskoj, Italiji i Belgiji. Europski parlament tek se treba izjasniti o tekstu o kojem se pregovaralo više od 25 godina između EU-a i južnoameričkog bloka Mercosur, koji obuhvaća Brazil, Paragvaj, Argentinu i Urugvaj.
Time bi se stvorila jedna od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu s više od 700 milijuna potrošača.
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Za njegove zagovornike, poput Njemačke i Španjolske, sporazum će omogućiti oporavak europskog gospodarstva koje je u poteškoćama tako što će ukinuti velik dio carina, što bi pogodovalo europskom izvozu automobila, strojeva, vina i sireva.
U Irskoj su poljoprivrednici posebno zabrinuti zbog uvoza goveđeg mesa po nižim cijenama. Glavni poljoprivredni sindikat, Irish Farmers Association (IFA), ocijenio je europsko zeleno svjetlo sporazumu s Mercosurom "vrlo razočaravajućim" te pozvao zastupnike da mu se usprotive.
U petak je irski potpredsjednik vlade Simon Harris zajamčio da će vlada "nastaviti iznositi (svoje) zabrinutosti".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare