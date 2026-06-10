FORUM U SKOPLJU
Što je mladima na Balkanu potrebno da pokrenu svoj posao?
Ekonomske prilike za mlade, razvoj poduzetništva i jačanje vještina bile su među glavnim temama 11. godišnjeg Foruma Strategije Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), održanog u Skoplju.
U okviru rasprava posvećenih socijalnoj koheziji otvoreno je pitanje što je mladim ljudima u regiji doista potrebno kako bi poslovne ideje pretvorili u održive poduzetničke projekte te kakvu ulogu u tome imaju obrazovne institucije, javne politike i sustavi potpore.
Sudionici panela upozorili su da se zemlje jadransko-jonske regije suočavaju sa sličnim izazovima. Među njima su odljev mladih i obrazovanih ljudi, neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada te nejednak pristup prilikama za zapošljavanje i razvoj poduzetništva. Ti su problemi posebno izraženi u ruralnim, otočnim i slabije razvijenim područjima, gdje su mogućnosti za obrazovanje, umrežavanje i pokretanje poslovanja često ograničene.
Panel je moderirala Diana Hećimović iz hrvatskog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ujedno koordinatorica EUSAIR-ova Stupa 5, a u raspravi su sudjelovali predstavnici europskih institucija, stručnjaci za razvoj vještina, predstavnici poduzetničkih potpornih organizacija i poduzetnici.
Jedan od govornika bio je Niko Bucalo, osnivač hrvatskog startupa Textiloop, koji je predstavio poslovni model temeljen na ponovnoj uporabi tekstilnog otpada. Prema podacima koje je iznio, svaki stanovnik Europe godišnje odbaci oko 16 kilograma tekstila. Tvrtka koristi umjetnu inteligenciju za prikupljanje i obradu ostataka tekstila iz industrije te njihovo pretvaranje u nove proizvode i tržišnu vrijednost. Bucalo je pritom istaknuo da razvoj poslovne ideje ne ovisi samo o znanju i tehnologiji, nego i o pristupu mrežama kontakata, mentorima i sustavima potpore koji mladim poduzetnicima mogu pomoći u ključnim fazama razvoja poslovanja.
Na strukturne izazove ukazala je i Maja Mimica, ključna stručnjakinja za studiju Skills for a Competitive and Resilient EUSAIR Region. Prema rezultatima te analize, konkurentnost regije uvelike ovisi o razvoju tehničkih, digitalnih, zelenih i poduzetničkih vještina, no upravo su ta znanja često nedostatna ili neravnomjerno raspoređena među državama i unutar pojedinih zemalja. Studija pokazuje da postoji značajan jaz između potreba gospodarstva i kompetencija koje radna snaga trenutačno posjeduje.
Perspektivu europskih institucija predstavio je Julien De Beys iz Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG Employment). Govorio je o mogućnostima koje europske politike i fondovi nude državama članicama i partnerskim zemljama te o ulozi makroregionalnih inicijativa poput EUSAIR-a u povezivanju europskih razvojnih ciljeva s konkretnim potrebama lokalnih zajednica.
Tanja Kožuh, direktorica Primorskog tehnološkog parka, naglasila je važnost izgradnje cjelovitog sustava podrške mladim poduzetnicima. Istaknula je da financijska sredstva sama po sebi često nisu dovoljna za uspjeh poduzetničkih projekata te da su mentorstvo, stručna podrška i umrežavanje jednako važni elementi razvoja poduzetničkog ekosustava.
Tijekom rasprave više je puta istaknuto kako su regiji potrebni dostupniji i bolje povezani sustavi potpore koji neće biti koncentrirani isključivo u većim urbanim središtima. Kao potencijalni odgovor na te izazove predstavljena su dva strateška projekta u okviru EUSAIR-ova Stupa 5. Projekt EUSAIR Skills Alliance for the Future usmjeren je na usklađivanje obrazovnih sustava, potreba tržišta rada i zahtjeva poduzetničkih ekosustava na razini cijele jadransko-jonske regije. Drugi projekt, Youth Entrepreneurship Alliance, zamišljen je kao platforma za povezivanje mladih poduzetnika, mentora, investitora i javnih institucija s ciljem stvaranja jednakijih prilika za razvoj poduzetništva bez obzira na mjesto stanovanja.
Sudionici panela složili su se da ulaganje u razvoj vještina i poduzetništva među mladima nije samo pitanje socijalne politike, nego i važan čimbenik dugoročne gospodarske konkurentnosti i otpornosti regije. Rasprava je pokazala da postoji široko prepoznavanje problema i relativno jasan smjer mogućih rješenja, od prilagodbe obrazovnih programa do jačanja sustava potpore mladim poduzetnicima.
Forum EUSAIR-a u Skoplju tako je poslužio kao platforma za razmjenu iskustava i predstavljanje inicijativa koje bi mogle pridonijeti rješavanju zajedničkih izazova regije. Ostaje, međutim, otvoreno pitanje u kojoj će se mjeri predložene mjere i projekti pretočiti u konkretne aktivnosti koje će mladim ljudima omogućiti lakši pristup obrazovanju, poslovnim prilikama i poduzetničkoj podršci.
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