Što je mladima na Balkanu potrebno da pokrenu svoj posao?

Jedan od govornika bio je Niko Bucalo, osnivač hrvatskog startupa Textiloop, koji je predstavio poslovni model temeljen na ponovnoj uporabi tekstilnog otpada. Prema podacima koje je iznio, svaki stanovnik Europe godišnje odbaci oko 16 kilograma tekstila. Tvrtka koristi umjetnu inteligenciju za prikupljanje i obradu ostataka tekstila iz industrije te njihovo pretvaranje u nove proizvode i tržišnu vrijednost. Bucalo je pritom istaknuo da razvoj poslovne ideje ne ovisi samo o znanju i tehnologiji, nego i o pristupu mrežama kontakata, mentorima i sustavima potpore koji mladim poduzetnicima mogu pomoći u ključnim fazama razvoja poslovanja.