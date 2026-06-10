IMOTSKI I MEDULIN
Nova akcija USKOK-a: Traju uhićenja i hitne dokazne radnje u dva hrvatska grada
Policija je po nalogu Uskoka u srijedu ujutro uhitila osumnjičenika kojega terete za kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.
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Uskok je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje, po njihovu nalogu, provodi Policijska uprava zagrebačka.
Navedene radnje provode se na području Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja, navode u priopćenju.
Uskok ističe da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Većina osumnjičenih pripadnika te skupine je od ranije u istražnom zatvoru.
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