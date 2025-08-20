Zašto su poslovi sa skraćenim radnim vremenom privlačni?

To bi moglo biti i zato što su, zbog zakonskih promjena u Njemačkoj, poslovi sa skraćenim radnim vremenom postali sve atraktivniji. Od 2023. godine ti tzv. dodatni poslovi, kada je riječ o stalno zaposlenima, oslobođeni su poreza. Na njih se ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, njegu i osiguranje u slučaju gubitka posla. Od 2013. godine postoji obveza osiguranja i doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, ali postoji i mogućnost oslobađanja od plaćanja dijela koji se odnosi na zaposlenike.