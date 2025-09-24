Provjera guma kovanicama eura: Evo zašto bi svaki vozač trebao znati ovaj trik

Zlatni rub na novčiću od jednog eura ima točno tri milimetra. Držite novčić okomito u sredini utora profila: ako zlatni rub potpuno nestane u profilu, vaše ljetne gume još uvijek imaju dovoljnu dubinu. Ako je zlatni rub vidljiv, vrijeme je da razmislite o novim gumama. Ova metoda temelji se na preporuci stručnjaka koji savjetuju minimalnu dubinu profila od tri milimetra za ljetne gume.