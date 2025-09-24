Oglas

BEZ OZLIJEĐENIH

FOTO / Bizarna nesreća u Zagrebu: Na Trgu bana Jelačića u 13 sati sudarila se dva tramvaja s brojem 13

N1 Info
24. ruj. 2025. 14:31
Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića je malo nakon 13 sati došlo do neuobičajene prometne nesreće - sudarila su se dva tramvaja s brojem 13.

Do nesreće je došlo kad je jedan tramvaj skretao iz Praške ulice na Trg, a drugi, koji je išao u suprotnom smjeru, nije skrenuo nego je produžio ravno. Iako su se samo blago udarili i nema ozlijeđenih, došlo je do većeg zastoja tramvajskog prometa na iznimno frekventnom dijelu Grada.

O nesreći su se oglasili i iz ZET-a.

"U 13:05 sati došlo je do kontakta dvaju tramvaja linije 13 na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Prema prvim informacijama ozlijeđenih osoba nema, a došlo je do manje materijalne štete na vozilima. Tramvaji su upućeni u spremište te je u svega nekoliko minuta promet uspostavljen. Aktivirane su servisne i prometne ekipe te će se pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ove prometne nezgode, kažu uz ZET-a.

Teme
ZET sudar tramvaja tramvaj zagreb

