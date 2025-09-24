FOTO / Bizarna nesreća u Zagrebu: Na Trgu bana Jelačića u 13 sati sudarila se dva tramvaja s brojem 13

"U 13:05 sati došlo je do kontakta dvaju tramvaja linije 13 na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Prema prvim informacijama ozlijeđenih osoba nema, a došlo je do manje materijalne štete na vozilima. Tramvaji su upućeni u spremište te je u svega nekoliko minuta promet uspostavljen. Aktivirane su servisne i prometne ekipe te će se pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ove prometne nezgode, kažu uz ZET-a.