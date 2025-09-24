Nižu se reakcije iz Moskve nakon Trumpova zaokreta

Kremlj je u srijedu u odgovoru na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao da rusko gospodarstvo u potpunosti zadovoljava potrebe vojske te upozorio da je velika greška vjerovati da Ukrajina može vratiti izgubljeni teritorij.
Trump je u utorak na svojoj društvenoj mreži napisao da je ekonomija Rusije u velikim problemima te da se njezine snage "bez cilja bore tri i pol godine".
Peskov mu je odgovorio da rat nije besciljan te da je započeo zbog toga što Europska unija i SAD nisu bili voljni saslušati zabrinutost Rusije za njezinu sigurnost.
Kremlj tvrdi da se obnova odnosa između Washingtona i Moskve "odvija puno sporije" nego što to Rusija želi.
Peskov je naglasio da Kremlj želi ubrzati napore za uklanjanje onoga što je nazvao "iritansima" u bilateralnim odnosima dviju sila, te da postoje mnoga područja potencijalne suradnje na obostranu dobrobit.
Trump je u utorak, u iznenađujućem zaokretu svog narativa o Ukrajini, rekao da je Rusija "tigar od papira" koji ima "velikih" gospodarskih problema, pa je ustvrdio da Kijev može vratiti sve teritorije koje je izgubio u ratu.
Peskov je odbacio i te tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne tigar, a da ne postoji nešto kao "medvjed od papira".
