Susjedi se požalili na cijene na Jadranu: 4 kugle sladoleda platili 21 euro

"Kao i mnogi Slovenci, želio je uživati ​​u ljetnim radostima uz more, ali nakon posjeta kiosku sa sladoledom, čekalo ga je prilično neugodno iznenađenje. Za četiri kuglice sladoleda, dvije za sebe i po jednu za svako od svoje dvoje djece, morao je platiti čak 21 euro. To znači da je cijena bila veća od 5 eura po kuglici. To će mnoge turiste ostaviti bez teksta tijekom ljetne sezone", pišu Slovenci, prenose 24sata.