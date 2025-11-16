ugrožene medijske slobode
Vučićevi ljudi preuzimaju kontrolu nad popularnom hrvatskom televizijom?
Važne vijesti nerijetko prolaze ispod radara, a vijest da se Srbija našla na udaru Europske komisije zbog pokušaja njihova predsjednika Aleksandra Vučića da pod svoj šinjel stavi praktično sve medije u zemlji itekako je važna. I za Hrvatsku, ne samo za Srbiju.
U svom posljednjem izvješću o napretku u procesu eurointegracija Srbija je od Europske komisije dobila jasne poruke da, ako doista namjerava postati članicom EU-a, mora maknuti šape s medija te omogućiti njihovu neovisnost. Izvješće Komisije izravno je, naravno, povezano s otvorenim pritiscima što ih ne samo Vučićeva vlast, nego i njemu odane televizije i tabloidi provode nad financijski i uređivački neovisnim medijima koji objektivno izvještavaju o višemjesečnim protuvladinim prosvjedima, piše Slobodna Dalmacija.
Vučiću je na meti posebno United Media, dio međunarodne korporacije United Group, ponajprije kabelska N1 televizija i njezin portal, a čitava je stvar eskalirala nakon što je u javnost dospjela audiosnimka razgovora čelnika državnog Telekoma Vladimira Lučića, koji kontrolira znatan dio medija u Srbiji, i šefa United Grupe Stana Millera.
Snimku je objavio Projekt za istraživanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), a na njoj se čuje kako Miller kaže Lučiću da kompaniju u Srbiji mora "učiniti jako malom", ali da "ne može danas otpustiti Aleksandru (Subotić)", direktoricu United Medije. Razgovor implicira da je smjenu tražio srbijanski predsjednik.
"Za to je potrebno vrijeme... Razumijem da vas je predsjednik zvao i da je jako uznemiren, i to mogu razumjeti, ali moram pronaći način da to učinim brzo i učinkovito", rekao je Miller u razgovoru koji nisu demantirali ni on ni Lučić.
Dolazak Brenta Sadlera
Koliki su pritisci na neovisne medije u Srbiji, napose na N1 televiziju, najbolje govori ovotjedna izjava ministra informiranja Borisa Bratine, koji je N1 nazvao ispostavom inozemnih agentura.
"Tražimo promjene zakona, jer oni ne trebaju postojati u našem eteru", rekao je Bratina.
A prije promjene zakona, trebala bi se dogoditi promjena na samom vrhu United Grupe. Prema informacijama srpskih kolega, Brent Sadler, nekadašnji novinar CNN-a i bivši savjetnik u N1, uskoro bi mogao biti postavljen za direktora svih medija u okviru United Grupe. Ovaj potez, koji bi formalno potpisao Stan Miller, direktor United Grupe, izazvat će, kažu, dodatnu zabrinutost u medijskim krugovima diljem regije jer će na taj način, slažu se svi neovisni analitičari, Aleksandar Vučić iz sjene steći nadzor nad najutjecajnijim nezavisnim medijima.
A posrednu kontrolu steći će ne samo nad praktično svim medijima u Srbiji, nego i nad utjecajnim medijima u Sloveniji i Hrvatskoj, gdje se United Grupa pojavljuje kao vlasnik Nove TV i N1 televizije.
Upravo zbog bojazni da bi dolazak Brenta Sadlera na čelo United Medije mogao dovesti do potpunoga gašenja uredničke neovisnosti, direktori i urednici medija United Medije u regiji pokrenuli su inicijativu za menadžerski otkup, odnosno preuzimanje vlasništva nad medijima poput N1 i Nove, kako bi se očuvala nezavisnost uređivanja i zaštitila sloboda izvještavanja od političkih i korporativnih pritisaka povezanih s Vučićem i novim vodstvom United Grupe.
"Ideja o ponudi za otkup naša je namjera da sačuvamo nezavisnost i spriječimo mogućnost da se naša nezavisnost ugrozi. Od medija poput N1, Nove, Danasa i Radara ovisi opstanak slobodnog novinarstva u Srbiji. Ako su samo poslovni motivi iza namjera vlasnika United Grupe, onda bi ovo rješenje trebali vidjeti kao priliku da na častan način izađu iz poslova izvan teritorija EU-a, kao što su to najavljivali u ranijim priopćenjima", kazao je za HINA-u programski direktor N1 Srbija Igor Božić.
Ponovio je da su "i N1 i ostali mediji United Medije u Srbiji od osnivanja na meti prorežimskih tabloida i predstavnika vlasti, napose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića".
"Retorika i etiketiranje se u posljednjih godinu dana pojačalo do te mjere da smo za njih postali ‘teroristi‘ ili ‘okupacijski mediji‘. Svakodnevno se naši novinari ciljaju, svakodnevno dobivaju prijetnje, a bilježimo i fizičke napade, čak i policije, na naše reportere koji izvještavaju s prosvjeda. Sve to pokazuje nervozu režima", ocijenio je Božić.
Strepnja veća od nade
Kako piše Slobodna Dalmacija, negov kolega Ranko Pivljanin, glavni i odgovorni urednik novina Nova, kaže da je ponuda zadnji pokušaj da se sačuva "jedina, slobodna medijska oazu u informativnoj pustinji koju je režim napravio".
"U agendi novih vlasnika United Grupe, a time i United Medije, jest da se televizije, novine i portali u okviru te grupacije dovedu u red, discipliniraju, ili pak ugase zbog hira i u propagandnu korist autokratskog vladara Srbije", naveo je u izjavi za HINA-u Pivljanin, zaključujući kako mu je "strepnja veća od nade".
Postavljanje Brenta Sadlera na sam medijski vrh United Grupe nesumnjivo bi označilo potpunu transformaciju nekadašnjeg simbola nezavisnog novinarstva u regionalni instrument političkog utjecaja. U trenutku kada Europska komisija upozorava da vlast u Srbiji sustavno kontrolira medije, ovakav razvoj događaja predstavlja ozbiljan alarm, kako za Europsku uniju, tako i za sve koji vjeruju u slobodno novinarstvo, jer bi Vučić mogao steći prikriveni utjecaj na sve ključne medije u regiji.
Od početka krize u United Grupi i smjene ljudi bliskih prethodnom rukovodstvu, Brent Sadler imao je ključnu ulogu u negativnoj kampanji usmjerenoj protiv svog bivšeg poslodavca Dragana Šolaka. U brojnim javnim istupima ustrajno je pokušavao opravdati odluke novog menadžmenta napadima na N1 i Šolaka, za što će, kako se čini, biti bogato nagrađen. Lojalnost i visoke funkcije uvijek su išli ruku pod ruku.
A Hrvatska miruje...
- Meni je u čitavoj ovoj priči, koja je nesumnjivo velika i važna, najzanimljivije što u Hrvatskoj nitko ne shvaća što se zapravo događa - kaže politički analitičar Krešimir Macan.
Dok Vučić priprema još jednu ofenzivu, točnije, dok je dovršava, i to pred našim očima, u Zagrebu rijeke mirno teku. Uzbuđenja nema. Tu i tamo pokraj Manduševca neki domaći klinci nasrnu na klince iz Dalmacije i to bi uglavnom bilo to.
- Baš je to nekako zgodno, s jedne strane naše suverenističke opcije svaki dan tvrde kako trebamo stajati na braniku domovine i kako opasnosti odasvud prijete, a ponajprije iz Srbije, a s druge su nam Srbi, i to praktično sam Vučić, vlasnici najutjecajnijeg i najgledanijeg televizijskog kanala - govori Macan.
Slobodna ga je upitala i što hrvatska vlast može napraviti, a on se nasmijao. Ništa, kaže, sad je gotovo.
- Kad smo možda i mogli nešto napraviti, kad smo mogli, poput Slovenaca, djelovati određenim regulativama, onda nas nije bilo briga, a sada, kada bismo možda i htjeli, ruke su nam vezane, možemo samo promatrati kako Vučić preuzima potpunu kontrolu nad medijima u praktično cijeloj regiji - objašnjava Macan.
Ponavlja kako nije ugodno saznanje da vam država poput Srbije, u kojoj se na sve moguće načine zatiru medijske slobode, ima izravan utjecaj na najgledaniji medij.
- Druge zemlje, koje ozbiljno promišljaju svoj suverenitet, imaju strategiju kojom se brane od ovakvih intervencija, a mi nemamo ništa, ni strategiju ni alate kojima bismo se branili. Nas je pak lako destabilizirati, nama, teoretski, sutra može doći neki Putinov tajkun i kupiti koji god medij hoće - ističe Macan.
