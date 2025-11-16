Vučićevi ljudi preuzimaju kontrolu nad popularnom hrvatskom televizijom?

"Ideja o ponudi za otkup naša je namjera da sačuvamo nezavisnost i spriječimo mogućnost da se naša nezavisnost ugrozi. Od medija poput N1, Nove, Danasa i Radara ovisi opstanak slobodnog novinarstva u Srbiji. Ako su samo poslovni motivi iza namjera vlasnika United Grupe, onda bi ovo rješenje trebali vidjeti kao priliku da na častan način izađu iz poslova izvan teritorija EU-a, kao što su to najavljivali u ranijim priopćenjima", kazao je za HINA-u programski direktor N1 Srbija Igor Božić.