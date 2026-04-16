Šušnjar: "Hrvatska mora proizvoditi više, uvoziti manje i izvoziti još više"

16. tra. 2026. 16:06
Ante Šušnjar
Igor Kralj/PIXSELL

Konferencija Poduzetnička Hrvatska: Prilike za rast i razvoj, u organizaciji Ministarstva gospodarstva i u suradnji s HAMAG-BICRO-om, održana je u Imotskom s ciljem predstavljanja mjera i financijskih instrumenata za razvoj poduzetništva te jačanja gospodarskih aktivnosti u lokalnim sredinama.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je snažan rast obrtništva i naglasio da poduzetnici čine temelj hrvatskog gospodarstva te upozorio da sredstva moraju pravovremeno i učinkovito stizati do onih kojima su namijenjena.

"Proteklih deset godina broj aktivnih obrta u Hrvatskoj gotovo se udvostručio na više od 138 tisuća, a Imotski bilježi rast od čak 116 posto. To su dokazi da politika funkcionira. Hrvatska mora proizvoditi više, uvoziti manje i izvoziti još više, razvijati vlastite tehnologije i privlačiti kvalitetna ulaganja", poručio je.

Govoreći o dostupnosti financiranja i podršci poduzetnicima, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec istaknuo je kako je uloga HAMAG-BICRO-a biti stvarna i dostupna podrška poduzetnicima u svakoj fazi njihova razvoja.

U sklopu konferencije održana su dva tematska panela.

Na panelu "Od mjera do rasta: Kako Ministarstvo gospodarstva potiče razvoj poduzetništva?", raspravljalo se o cjelovitom pristupu poticanju poduzetništva - od ulaganja u obrazovanje i razvoj vještina, preko jačanja otpornosti poduzetnika, do korištenja EU fondova za industrijsku tranziciju i digitalizaciju. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje kvalitetnog obrtničkog kadra te pravovremenu i prilagođenu podršku poduzetnicima u svim fazama razvoja.

Drugi panel, "Od ideje do investicije - financijski instrumenti u praksi", bio je usmjeren na konkretna iskustva korištenja financijskih instrumenata i suradnju financijskih institucija i poduzetnika.

Događaj je okupio predstavnike institucija, financijskog sektora i poduzetnike, a kroz razmjenu iskustava i konkretnih primjera potvrđena je važnost kontinuirane podrške poduzetništvu kao temelju održivog gospodarskog rasta.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
