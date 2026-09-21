otvorena pitanja
Trgovci će morati provjeravati koliko ste zaduženi prije kupnje na rate. Kako će to izvesti?
Novi Zakon o potrošačkim kreditima na snagu bi trebao stupiti u studenom, a mogao bi donijeti velike promjene za kupce koji imaju običaj plaćati na rate.
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Prema pisanju Novog lista, svako prodajno mjesto koje nudi prodaju na rate morat će imati licencu HNB-a. Što to znači? Trgovac će morati provjeriti bonitet kupca, a za to bi morao imati pristup nekim podacima o njegovoj zaduženosti. To opet otvar niz pitanja o tome kako, gdje i s kojim ovlastima bi trgovci to mogli.
HNB kaže da u Hrvatskoj zasad ne postoji jedinstveni registar svih dugovanja građana. Postoje određeni registri, poput HROK-a, ali nije jasno hoće li se oni proširivati ili povezivati s drugim bazama. Zato se postavlja pitanje hoćemo li dobiti svojevrsni 'superregistar' u kojem bi se na jednom mjestu vidjelo koliko je pojedini građanin zadužen.
Iz resornog Ministarstva umiruju da će podaci biti sigurni, prebacuju lopticu na HNB, iako nije naglasak na tome, već na privatnosti i uopće nečijem pravu da sastavlja takve baze.
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Iz Hrvatske udruge banaka smiruju tenzije.
"Iz novog Zakona o potrošačkim kreditima ne proizlazi da će trgovci, a koji su istovremeno licencirani kao vjerovnici od strane HNB-a, dobiti opći pristup bankovnim računima građana, njihovim pojedinačnim transakcijama, štednji ili drugim podacima zaštićenima pravilima o bankovnoj tajni i zaštiti osobnih podataka", poručili su iz Hrvatske udruge banaka.
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