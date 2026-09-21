Trgovci će morati provjeravati koliko ste zaduženi prije kupnje na rate. Kako će to izvesti?

Prema pisanju Novog lista, svako prodajno mjesto koje nudi prodaju na rate morat će imati licencu HNB-a. Što to znači? Trgovac će morati provjeriti bonitet kupca, a za to bi morao imati pristup nekim podacima o njegovoj zaduženosti. To opet otvar niz pitanja o tome kako, gdje i s kojim ovlastima bi trgovci to mogli.